Nuño considera que gasto en publicidad "no es una grosería"

Ciudad de México.- Luego que Tatiana Clouthier consideró "la peor grosería" el exceso de gasto en la imagen de la SEP, Aurelio Nuño, ex titular de la SEP, se lanzó contra Morena y Andrés Manuel López Obrador.



"No, Tatiana. No es grosería comunicarle a la sociedad, con toda precisión y de manera oportuna, el nuevo modelo educativo. Grosería es tratar de echarlo abajo para devolverle privilegios a líderes corruptos, como lo propone @lopezobrador_ (y tú junto con él)", tuiteó.

REFORMA publicó que durante el año pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Nuño, gastó mil 963 millones de pesos en comunicación social, de acuerdo con la Cuenta Pública 2017.

.@aurelionuno tu que dices que soy una grosera, esta es la peor grosería que le pudiste haber hecho a los niños de México, a ver si sigues diciendo que te importa la educación. pic.twitter.com/v7n17UqlDj — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 12 de mayo de 2018



Esto fue un sobreejercicio de recursos de 2 mil 680 por ciento debido a que el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de 70.6 millones de pesos.

Al respecto, el coordinador de la campaña de José Antonio Meade aseguró que ni un peso se usó en promocionar su imagen.

Con información de Reforma