Autocrítica permitirá que el PRI en Sinaloa siga de pie trabajando

Culiacán.- Al encabezar una reunión de trabajo con dirigentes de los 18 Comités Directivos Municipales del PRI y estructura partidista, el presidente del CDE, Carlos Gandarilla García, aseguró que a pesar del escenario adverso en el pasado proceso electoral, en Sinaloa el PRI está de pie y seguirá trabajando en defensa de las causas de la gente, ejerciendo la autocrítica con el fin de mejorar y fortalecer este instituto político.

Leer más: 'Protegen' a AMLO de fanático religioso

Leer más: VIDEO: Magistrado pide regreso de Elba Esther al SNTE

En ese sentido, el líder estatal del PRI manifestó que en la entidad hay más de 455 mil sinaloenses que creen en este partido, y por ellos se tendrá que seguir viendo, encabezando sus demandas y haciéndoles ver que el PRI es fuerte cuando está unido, pero es más fuerte cuando representa a quien más lo necesita.

En esta reunión, donde también asistieron secretarios de la estructura del Comité Directivo Estatal, se hizo un balance de los resultados del pasado proceso electoral para analizar el trabajo realizado y discutir qué fue lo que no se hizo de la mejor manera, para poder mejorar.

No hay duda que nuestros candidatos hicieron un esfuerzo titánico. No vimos venir un resultado de esta manera, pero las derrotas no son para siempre, como tampoco las victorias.