Licitarán Avión Presidencial a inicios de diciembre

México.- Ante la oferta de un empresario para comprar el avión presidencial, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que recabarán datos de la aeronave y lanzarán una licitación para venderla a principios de diciembre.

"Hoy César Yáñez va formalmente a solicitar toda la información, no sólo del avión presidencial, sino de todos lo aviones y helicópteros que están al servicio de los altos funcionarios públicos porque se van a vender todos los aviones, todos los helicópteros al servicio de funcionarios públicos", indicó en conferencia de prensa.

Avión presidencial.

"Ya teniendo esos elementos vamos a preparar de conformidad con la ley la licitación correspondiente para dar a conocer a quienes tengan deseos de adquirir estos bienes las bases, las condiciones, vamos a buscar desde luego no perder, no se trata de ganar, se trata de no perder".

López Obrador afirmó que la licitación se emitirá cuando ya tenga facultades constitucionales.

Andrés Manuel López Obrador.

Va a ser en los primeros dias de diciembre porque es cuando formalmente nosotros ya tendríamos facultades para llevar a cabo esta licitación, agregó.

Sobre el Tratado de Libre Comercio, el Presidente electo dijo que constantemente le están informando sobre el avance de la renegociación y que hasta ahora "van bien las cosas".

"Nosotros estamos de observadores, de mirones", afirmó.