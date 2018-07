¿Bajo perfil?, Beatriz Gutiérrez en el gobierno que viene

Culiacán, Sinaloa.- "Pongamos fin a la idea de primera dama, en México no queremos que haya mujeres ni de primera ni de segunda", fueron las palabras de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México.

Beatriz ha tomado las redes sociales, los micrófonos y las entrevistas para dirigirse de manera directa a los ciudadanos sobre el título de prima dama, "con todo respeto a las mujeres que han actuado antes por este papel, decir “primera dama” es algo clasista, todas somos mujeres, todas hacemos algo importante y la idea que propongo es proclamar aquí que es la suma de todas nuestras actividades la que darán como resultado un mejor país", dijo.

Tatiana Clouthier.En diversos medios, la esposa de AMLO ha mostrado una gran empatía con quien fungiera como coordinadora de campaña de Andrés Manuel, la sinaloense, Tatiana Clouthier.

La propuesta fue expuesta por el propio Andrés Manuel en sus redes sociales y ha tomado forma de acuerdo con lo compartido en Facebook por Müller el pasado 15 de julio, "efectivamente, no seré primera dama de México. Ya antes he dado mis razones. Por lo tanto, tampoco la presidente honoraria del DIF ni de ninguna otra institución pública federal, estatal o municipal", dijo.

"El DIF, esa noble área de gobierno, pasará al sector de la salud, y les aseguro que quien lo dirija será una persona de gran capacidad», expuso.

En su mensaje, Beatriz destacó que estará para servir a México en todo lo que pueda, como algunas contribuciones específicas y contando con un amplio perfil académico, seguirá siendo profesora universitaria, investigadora y escritora. Y lo más importante, dijo, "mamá de Jesús Ernesto y esposa de #Yasabesquien".

¿Bajo perfil?

Lo anterior marcaría un nuevo contexto en la vida pública de la Presidencia en el país y el reto de Beatriz será ahora reivindicar el papel de la esposa del presidente, de la mujer, ser activa, pero no protagonista, coincidieron analistas y académicos entrevistados por EL DEBATE.

"Tomando en cuenta que su campaña fue muy activa, lo primero es que su figura no va a ser ornamental, el perfil de esta señora es mucho más reflexivo, tiene una formación académica con un doctorado, tiene maestría, ha sido escritora de libros, es poeta, fue periodista, tiene una visión del mundo y un criterio propios que seguramente la van a llevar a involucrarse, no creo que vaya a tener un bajo perfil", abundó Vania de Dios, consultora política.

La también conferencista con "La pareja del candidato, sumando para ganar», expresó que es importante puntualizar que lo que se espera es que ella tenga una participación muy activa, pero con un papel menos protagónico.

La pareja de un presidente, dijo, es la persona que está más cercana a él, tiene el acceso directo, es con quien puede tener más confidencias, a quien escucha más, por lo que el papel no se puede demeritar ni hacer menos.

La estratega política señaló que todavía falta ver las reestructuraciones concretas que se realicen, recordemos, dijo, que el presiente electo ha hablado de descentralizar algunas dependencias. Por lo anterior la experta indicó que habrá que esperar a ver de qué manera se va a involucrar ella, si va a abrazar alguna causa, o estará en otros temas más críticos.

La forma es fondo

"Creo que ella va a dar un vuelco total, puede marcar un precedente con el papel que ella haga, con el trabajo que ella impulse, va a ser un precedente con la paridad de género, va a tener los reflectores ella misma, porque las expectativas son altas tanto por el presidente, la pareja y ella como mujer y sobre todo en estos sectores más desprotegidos", expuso.

El académico Ismael Alvarado opinó que Andrés Manuel López Obrador no habría ganado si no hubiera tenido esta vez como apoyo a tres grandes mujeres: Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena; Tatiana Clouthier, sinaloense coordinadora de campaña; y su esposa Beatriz Gutiérrez, "estos fueron los pilares, me parece, de la coordinación, de la publicidad, de exponer las ideas de manera muy prudente, de manera muy valiente, de manera tal que sirvió para el fenómeno, o como lo están diciendo algunos intelectuales, el tsunami Andrés Manuel", explicó. Ismael Alvarado indicó que la esposa de AMLO había anunciado con anterioridad que no sería la cara bonita, la acompañante, sino que sería aquella que pudiera ayudar a su esposo, estar con él, asesorar y tratar de apoyarlo en todos los procesos.

Visión diferente

En relación con lo anterior, la escritora María Gómez señaló que ha sido lamentable la etiqueta de "primera dama» en los últimos años, al considerarla una ofensa para el resto de las mujeres en el país, ¿si va a ver primeras damas, entonces hay mujeres segundas damas?, ¿somos muchas mujeres segundas damas en este país?, cuestionó. La creadora de las obras literarias; Desde mi azul y Variaciones en tres tiempos, mencionó que la imagen de primera dama cae en lo falso al considerar que no tiene nada que ver con el país, ni con el poder, ni con la cultura, ni con el arte.

Opinó que Beatriz es una mujer que denota inteligencia desde sus palabras, con quienes ha discutido en un momento dado sobre la democracia, cuenta con preparación y también hace canciones, "pero las canciones que ha hecho son canciones con sentido bastante interesante, de una mirada y de una visión totalmente diferente a las miradas que tuvieron las primeras damas que de repente aparecieron en los paisajes anteriores en el país", añadió.

Describió a la esposa del presidente electo como discreta en sus actitudes, pero con ideas e ideales. Asimismo, señaló que su trabajo será seguramente ético y, junto con Andrés Manuel, tendrá que ir escalando poco a poco en una labor que no se ha visto antes.