Reimprimen las casi 11 mil boletas robadas en Tabasco

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja en la reimpresión de las casi 11 mil boletas electorales que fueron robadas el lunes en Macuspana, Tabasco.

El INE informó que las sustraídas se declararán anuladas, por lo que no existe un riesgo de que puedan utilizarse en la jornada electoral del primero de julio.

Marco Antonio Baños, consejero electoral del INE, detalló que se utilizó un remanente de papel seguridad para reimprimirlas y a más tardar mañana serán enviadas a Tabasco, custodiadas por personal militar.

"Están en proceso de reimpresión en los talleres, teníamos un remanente de papel seguridad, así que se ha aprovechado para imprimir tanto las boletas de la elección federal como de las elecciones locales y se irán por custodia militar en el transcurso del día de hoy o máximo mañana para poder reponer estas boletas", explicó.

"Sabemos cuáles son, recuerden que cada paquete de boletas electorales va en cantidades exactas a las casillas y sabemos de qué folio a qué folio fueron sustraídas estas boletas, se informará a los presidentes de las casillas para que tengan mucho cuidado con esto y obviamente usaremos las nuevas boletas que entregaremos".

Foto: INE BC

El consejero electoral calificó como un incidente aislado el robo de las boletas en Tabasco.

Dijo que no se tiene reportado ningún hecho similar en otros estados de la República, por lo que el proceso de entrega de paquetes electorales sigue avanzando, teniendo como fecha límite el próximo viernes.

No obstante, enfatizó que las investigaciones avanzan para saber qué ocurrió en esa entidad.

Estamos en contacto con el Ministerio Público para saber qué pasó y podamos saber exactamente qué ocurrió y dónde están las boletas.

De acuerdo con el consejero electoral, no hay manera de que alguien tengan boletas electorales en su poder para manipular el voto.

Cuestionado sobre la petición que han hecho algunos aspirantes presidenciales para que el INE informe pronto los resultados de la jornada electoral, Marco Antonio Baños informó que se emitirá un primer informe entre las 22:30 y las 23:00 horas con base al conteo rápido.

"Lo que nosotros hemos sostenido es que el conteo rápido, es decir, la tendencia de la votación, estará máximo entre 10:30 y 11 de la noche, que es el horario en el cual Lorenzo Córdova va a dar a conocer el resultado", comentó.

"El conteo rápido nos dará en términos de una tendencia oficial, quién es el candidato a la Presidencia que va ganando y los candidatos a la Gubernatura que han obtenido la mayoría de los porcentajes de votación. El PREP empezará a tener información a partir de las 12 de la noche".

En otro tema, el consejero informó que los seleccionados nacionales y los ciudadanos en general que estarán en Rusia debido al mundial podrán votar sólo si solicitaron al INE que les enviara la boleta electoral.

Los jugadores de la Selección Mexicana si se anotaron para que les enviáramos la boleta a algún domicilio en Rusia, ellos habrán hecho ya su voto por correo certificado.

"No tengo información de si ellos habían solicitado su inscripción a la lista nominal y si habían dado un domicilio para enviarles la boleta, por supuesto que si alguien no lo hizo así, no habrá manera de que puedan votar".