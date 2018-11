Borrón y cuenta nueva a corruptos dice AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador enfatizó que será a partir del 1 de diciembre de 2018 que se castigará todo acto de corrupción que suceda a partir de ese momento dejando atrás lo ocurrido previo a esa fecha.

“Sí, es un perdón. Así. Eso es lo que se está planteando, es decirle al pueblo de México: Punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción de impunidad, que se acabe la política antipopular, entrevista, y que comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares, y que se destierre la corrupción de México para siempre”, afirmó. No obstante, la nueva administración respetará los procesos vigentes por delitos de corrupción.

Señaló que todo lo que está en curso no se puede detener y destacó no ser un cacique, pues no aspira a ser un dictador, ¡soy demócrata!, dijo.

“Entonces, no es darle la orden al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que son poderes independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que está en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver. El planteamiento que hice anoche, y que he venido sosteniendo desde la campaña, es que nosotros no apostemos a la persecución.”, indicó.

En cuanto a la controversia que ha surgido en torno a la creación de la Guardia Nacional, AMLO aclaró que esto no desplazará a policías estatales y municipales.

“Suele suceder que hay una idea, por ejemplo, lo de la Guardia Nacional, se piensa que ya no va a haber policías estatales o municipales, que esta corporación va a desplazar a las policías estatales, municipales, eso no se puede, por ley. Nosotros nunca vamos a violar la ley, porque los estados son libres y soberanos, los municipios también, de acuerdo con la Constitución.”, comentó.

Foto Cortesía

En el marco del acto solemne en el que AMLO colocó una ofrenda floral al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, con motivo del aniversario 108 de la Revolución Mexicana, también habló sobre la Segunda Consulta Nacional Ciudadana que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre para poner a consideración de los mexicanos los 10 programas sociales y proyectos de infraestructura: “Aprovecho para invitar a los ciudadanos a participar el sábado y el domingo a participar en la Consulta Ciudadana, ayúdennos a que se difunda esta consulta, será el sábado y el domingo para decidir sobre 10 proyectos prioritarios, se van a instalar las mesas, se va a poder votar, y hay que participar, hay que hacer valer la democracia participativa, que es la esencia de la democracia.” Al respecto, recordó que estos días se encuentra visitando diversos medios de comunicación para explicar puntualmente los términos de la consulta, así como para ofrecer detalles de los planes que serán votados.

NFL

Finalmente, respondió sobre su reciente encuentro con directivos de la NFL: “Tuvimos una plática con el director de esta organización, el comisionado del futbol americano… Se llegó al acuerdo de que el juego que quedó pendiente se realice el año próximo, y también de fomentar el futbol americano en el país… Se llegó a ese acuerdo para los aficionados al futbol americano, es una buena noticia que se van a llevar a cabo estos encuentros deportivos en la Ciudad de México el año próximo”. Añadió que su gobierno aceptará la iniciativa de la NFL y de directivos de otros deportes para impulsar la actividad física en el país: “Se va a fomentar la creación de escuelas infantiles para el futbol americano y para otros deportes, también ese ofrecimiento lo tengo del comisionado de las grandes ligas del béisbol. Es parejo, todos los deportes”.