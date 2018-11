Pide Bronco reunión de AMLO con Gobernadores

Monterrey, Nuevo León (Daniel Reyes/Agencia Reforma).- El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, consideró que el Presidente electo debe convocar a la Conago para explicar algunos de los temas que han generado inquietudes, como su plan de seguridad y la operación de los superdelegados estatales.

"Se lo hemos dicho a Andrés Manuel (López Obrador) en las reuniones que hemos tenido de la Conago, que nos convoque porque hay muchos malos entendidos en algunas cosas", expresó.

"Yo creo que debemos sentarnos con el Presidente electo, no confrontarnos, sentarnos porque las decisiones que está tomando deben ser consensuadas, hacer una consulta también con los Gobernadores para que ayudemos y colaboremos, y que no nos confrontemos".

Ayer, el Gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, convocó públicamente a otros Mandatarios y Alcaldes a alzar la voz contra políticas de López Obrador, que a su juicio ponen en riesgo la autonomía de los gobiernos locales.

De gira por Galeana, el Gobernador de Nuevo León destacó en varios eventos haber llegado a un entendimiento con el Presidente electo sobre la operación de la delegada Judith Díaz, y aseguró que trabajarán coordinados en la entrega de apoyos sociales.

Sin embargo, en entrevista dijo que es necesario que AMLO les explique su proyecto de seguridad.

"El equipo de Andrés Manuel nos ha tratado bien a Nuevo León, pero sí hay cosas que están generando desconfianza, sobre todo el tema de este nuevo sistema que él quiere implementar en seguridad", dijo.

"No está muy claro y causa inquietudes porque no lo conocemos a la perfección, y yo dije que iba a evitar comentarios hasta no conocerlo".