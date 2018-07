Busca AMLO contacto con Meade y Anaya 

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador anunció que entrará en contacto con José Antonio Meade y el frentista Ricardo Anaya, quienes fueron sus contendientes en la pasada elección presidencial.

El virtual presidente electo fue cuestionado este domingo sobre la versión de que Meade podría ser propuesto por el próximo gobierno federal para ocupar un cargo en el Banco de México.



En respuesta, el tabasqueño dijo que primero buscará dialogar con el exsecretario de Hacienda para tomar una decisión.



¿Le ofrecería un cargo a Meade, se ha hablado de un cargo en Banxico?



Tengo el compromiso de hablar con él. El día de la elección hablamos por teléfono y quedamos en que íbamos a platicar. Lo mismo Ricardo Anaya, no he podido ahora, pero quiero hablar con ellos, respondió el tabasqueño.

¿Los va a invitar a su gobierno?



No sé, para eso quiero platicar con ellos, para, respetuosamente, saber cuáles son sus planes, qué han decidido hacer. No me puedo meter en decisiones de ellos.