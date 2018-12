Aprueban subcomisión para juicios políticos

México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Subcomisión de Examen Previo, encargada de desahogar las peticiones de juicio político de los servidores públicos.

Ésta la conforman legisladores de las comisiones de Gobernación y Población y de Justicia, y tendrá la mayoría de Morena para resolver los casos pendientes y los nuevos que se presenten.

Por la Comisión de Gobernación y Población, participarán los diputados Rocío Barrera Badillo, presidenta de la misma, Jaime Humberto Pérez Bernabé y César Agustín Hernández Pérez, de Morena; Ivonne Álvarez García, del PRI; Marcos Aguilar Vega, del PAN; Silvano Garay Ulloa, del PT, y Carmen Julia Prudencio González, de MC.

También se suman, por parte de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, la cual preside; Rubén Cayetano García, Armando Contreras Castillo y María Elizabeth Díaz García, de Morena; Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del PES, y Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD.

En la pasada Legislatura, la Subcomisión de Examen Previo no abordó ningún caso, sólo se dedicó a depurar la lista de ex Gobernadores, secretarios de Estado, magistrados o legisladores que no estaban en el supuesto de juicio político, ya fuera por fallecimientos o por que no aplicaba legalmente, como fue a los ex titulares de Pemex o CFE.

Aún están pendientes más de 300 casos de juicio político.