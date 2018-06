Metamorfosis de los candidatos

Sinaloa.- La campaña política a la Presidencia de México ha comenzado su recta final. Los cuatro candidatos han recorrido el país realizando innumerables viajes, mítines y dejando un mensaje no solo con sus propuestas, sino también a través de la imagen, la actitud y el poder, como el título del libro de Lucy Lara, experta en imagen y directora editorial en títulos como Elle, Infashion, Marie Claire y Glamour México y Latinoamérica.

En entrevista exclusiva para EL DEBATE, la experta indicó cómo en Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Jaime Rodríguez Calderón y José Antonio Meade la vestimenta no debe rebasar al personaje, pero debe lograr una concordancia en los diversos sectores a los que acude y el mensaje que busca el voto de los ciudadanos.

De la guayabera al sastre

Destacó que una guayabera puede mostrar a un candidato accesible, como ocurre con Andrés Manuel López Obrador y algunas veces con Jaime Rodríguez Calderón, así como la función del traje sastre que adopta una especie de armadura o autoritarismo. "Vamos a suponer, si tú quisieras en un momento dado buscar un abogado, buscas a alguien trajeado porque eso te da una sensación de que te va a defender; pero imagínate que tú en lugar de un abogado estés buscando un sicólogo, querrías a alguien que se viste suave, un suéter, unos pantalones suavecitos, unos zapatos suavecitos, porque da la sensación de cercanía y eso ayuda muchísimo en cuestión de sentirte en confianza", mencionó.

Por ello, Lucy Lara agregó que es lo que justamente sucede cuando un personaje, como los presidenciables, quiere ganarse a los trabajadores en un mitin en la calle o a los industriales, "te cambias, te pones el traje, te pones el suéter o la guayabera", explicó.

Con experiencia como directora de moda y belleza, la especialista indicó que existe un juego en ellos desde qué zapatos se ponen, hasta qué traje eligen o el color de la corbata. "Meade ha escogido las corbatas rojas, y la gente lo tacha de que entonces está haciendo un mensaje para apoyo al PRI con la corbata y ya de por sí no le favorece para nada relacionarse con el PRI. Con la corbata está diciendo “soy del PRI”.

Y en el fondo yo creo que sí la corbata roja puede significar PRI para algunos, pero la corbata roja es muy poderosa, entonces de alguna manera tienes que saber lo que estás diciendo. Por eso sí, creo que es muy importante que tengan un asesor de imagen", mencionó.

Asimismo, aclaró que no se trata de estar a la última moda, se trata de que digan lo que quieren expresar con su ropa, porque, argumentó, la ropa habla y a veces la gente no escucha con los oídos, escucha con los ojos, "de alguna manera a veces la gente no está juzgando lo que dice el candidato, sino cómo lo dice y a través de lo que está viendo lo está interpretando", expuso.

Efecto electoral

Tienen esa oportunidad, mencionó, de que algunas veces luzcan como una persona muy seria, muy responsable, muy memorable e incluso una persona que puede mandar como un buen líder, y a veces se tiene que bajar a que sea una persona aproximable, amigable y, de alguna manera, democrática para que pueda sentirse el pueblo identificado.

En este trabajo de la comunicación no verbal, los candidatos han coincido en las tonalidades neutras de su vestimenta. Lucy Lara indicó que los neutros son colores fantásticos por una razón importante, además de que se pueden usar todo el año y de por vida, porque no son muy protagónicos, los colores neutros son ideales para alguien que quiere ser escuchado, "si alguien está vestido, por decirte, de rojo y morado terminas viendo los colores, analizando los colores o los estampados o las texturas y se te olvida lo que la gente está diciendo. Los neutros son básicos para este tipo de trabajo y básicos en este momento donde los candidatos quieren ser escuchados", abundó.

En su reciente libro publicado, Imagen, actitud y poder, destaca la comunicación no verbal y, en el caso de un candidato, dijo, es importantísimo que estén conscientes de lo que están diciendo cada vez que no hablan y también deberían de estar conscientes de qué están diciendo con la ropa, "hablo de cómo es la actitud, desde cómo hablar en público hasta una actitud de líder y, desde luego, cómo puede uno zafarse de esos obstáculos que uno se autoimpone y eso obstáculos que uno se va creando con malas actitudes, envidias, celos, que de pronto lo seres humanos hacemos y, desde luego, el poder que evidentemente es una cosa importante en el juego de la política", expuso.

Agregó que sería interesante para ellos o cualquier lector hombre o mujer que pudiera leer que realmente el único dueño de su prestigio son ellos mismos y que se tiene que trabajar para tener siempre el prestigio por arriba y por encima de todo.

Candidatos a la Presidencia, en su transformación durante la campaña Lucy Lara analiza la imagen de los candidatos a la Presidencia en sus casi 90 días de campaña política.

Andrés Manuel López Obrador

El candidato de Morena, PT y Movimiento Ciudadano «suele ser alguien muy accesible, alguien que no está ostentado con el lujo, alguien que tiende a parecer gente del pueblo. Se mimetiza con los intereses de la gente», mencionó la experta.

Antes.

Asimismo, destacó el uso de las camisas en tonos neutros y las guayaberas. AMLO no ha evolucionado en su vestimenta desde el inicio de su campaña, pero ha cumplido con protocolos que le piden un estilo más formal. En su físico, ha incrementado de peso.

Después.

Jaime Rodríguez Calderón, "Bronco"

El candidato independiente muestra un estilo relajado, más cercano a la sociedad, de pueblo. También ha cumplido con protocolos, como el caso de los debates a los que acudió con trajes sastre que, como apuntó Lara, le dan esta oportunidad de llegar a diversos sectores, dependiendo en dónde quiere ser escuchado o visto.

Antes.

"La vestimenta no debe rebasar al personaje. Hay veces que tú quieres que la vestimenta se quede callada, que la vestimenta no hable mal de ti o que no diga cosas cuando lo importante es lo que tú estás expresando con tus palabras", indicó.

Después.

Ricardo Anaya

La experta Lucy Lara explicó que el blanquiazul tiene dos desventajas, aunque aclaró que son de estilo y de salud. Por un lado, dijo: llevar el pelo tan cortito lo hace ver severo y, por el otro, el uso de lentes genera una barrera sicológica para que las personas sientan que no tienen mucha relación con ese personaje, "aunque usa uno de esos lentes muy transparentes, no deja de ser una barrea", mencionó.

Antes.

Sobre algunas de las adecuaciones que ha implementado en su vestimenta, Lucy Lara destacó la chamarra capitonada (imagen «antes»), "que parece mentira, pero la famosa chamarra capitonada que tú y yo sabemos que se siente suave cuando la tocas, el ojo no la ve suave, el ojo la ve como una pequeña armadura," agregó.

Después.

José Antonio Meade

El estilo del candidato es variado en sus eventos, algunas veces colores neutros, trajes de vestir, pero en la mayoría de los casos utiliza camisetas manga largas que sube para descubrir medio brazo, "lo que le llamamos mangas de camisa, eso lo hace muy aproximado, le quita lo aseñorado, le quita lo rígido", abundó.

Antes

La experta en imagen indicó que Meade denota buen estilo en sus trajes. Un buen traje, dijo, puede hacer ver a una persona con autoridad y que tiene, de alguna manera, el rigor que requiriera un presidente, "digo, la desventaja que tendría Meade, que insisto, no tiene la culpa, es el problema de piel que tiene con el vitiligo, que no es un problema de salud, no está enfermo, pero la gente lo ve como si estuviera enfermo", explicó.