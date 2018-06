Sistema de riego de la Picachos podría hacerse realidad

Concordia, Sinaloa.- El sistema de riego de la presa Picachos podría hacerse realidad gracias a las gestiones de Mario Zamora y el respaldo del candidato presidencial José Antonio Meade.

En encuentro ciudadano con sectores productivos de Concordia, el candidato a Senador por la alianza PRI-Panal-Verde Ecologista aseguró que el domingo Meade Kuribreña firmará el compromiso de hacer ese sistema que tanto necesitan los habitantes de este municipio.

Foto: Cortesía

“Felipe (Garzón) va a ir a Guasave este domingo porque ahí va a estar José Antonio Meade. Viene otra vez a Sinaloa porque es una tierra que él quiere mucho. Y me comprometo a llevar a Felipe con José Antonio para que firme el acuerdo de hacer el sistema de riego de la Picachos. Meade es un hombre de palabra y no se va a comprometer a nada que no pueda cumplir.”

Sobre ese mismo asunto, el mochitense dijo más tarde en cita con habitantes de la cabecera municipal que empujará fuerte para que la Picachos deje de ser una simple alberca.

Foto: Cortesía

Vamos a trabajar para que Concordia reciba agua de la alberca más grande del noroeste del país, como es la presa Picachos.

Zamora Gastélum agregó que buscará que se hagan modificaciones a la Banca de Desarrollo para que pueda haber más crédito,

Hay que modificar la Banca de Desarrollo para que pueda haber más crédito, pero el chiste del crédito es que haya negocio. Cada crédito que alguien no paga nos cuesta a todos los mexicanos y ya vivimos esos tiempos en el Banrural que no queremos que regresen.



GARZÓN QUIERE TRABAJAR EN EQUIPO CON MARIO ZAMORA

El aspirante a la alcaldía, Felipe Garzón, entiende que uno de los principales problemas del municipio mueblero es la falta de agua. Y espera trabajar e equipo con Mario Zamora y con el Gobernador Quirino Ordaz, para terminar con ese lastre.

Foto: Cortesía

“Me da mucho gusto que esté Mario Zamora porque como nuestro Senador ha estado escuchando el sentir del pueblo de Concordia, que sin duda en nada se parece a la economía de Los Mochis, de Culiacán y de Mazatlán. Con voluntad política, con la suma de esfuerzo y con las facultades que Mario tendrá como Senador, trabajando en equipo con el Gobernador, tendremos que traerle agua a la gente de Concordia”.

Garzón manifestó que se han perdido muchos empleos en el municipio y que espera retomar el camino del desarrollo porque, como concordense, le duele la pobreza que viven muchas familias.

“Soy yo el que vive el dolor de la pobreza que tiene Concordia y soy a quien llega la inquietud que tiene cada uno de ustedes. Por eso les pido que nos apoyen con su voto para trabajar buscando el crecimiento de nuestra tierra.”

CONCORDIA HA SIDO VÍCTIMA DE LA INEQUIDAD: CHOLLET

Maribel Chollet, candidata a Diputada local, habló de la marginación que ha sufrido Concordia.

“El gran problema de Concordia es la inequidad con la que han sido tratados.

Hay una realidad que tenemos que ver mucho mas allá de lo que la inmediatez nos dicta.

¿Cuántos espacios, cuántos proyectos, cuántas nuevas empresa han visto en Concordia en los últimos 10 años? No hay, y las que había se fueron. Se han ido cerrando los espacios de oportunidad. Se han generando pequeñas empresas en el transporte, pero porque se han sostenido por generaciones”.