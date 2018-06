Mazatlán, Sinaloa.- El candidato al Senado Mario Zamora de la alianza Todos por México protagonizó anoche una reunión con empresarios de Mazatlán a la que también acudieron las candidatas a Diputadas Irma Tirado, Elsy López, Maribel Chollet y Betty Bonel.

Presumir honestidad y arrastrar un pasado lleno de escándalos evidencia que no todos los políticos son congruentes, algo que Zamora Gastélum ve como una obligación para quienes aspiran a detentar un cargo publico.

Foto: Cortesía

Ahí el Candidato al Senado comentó que la congruencia se mide hacia atrás.

“En la política hay que ser congruentes. La congruencia se mide hacia lo que has hecho antes. Hoy cualquiera habla bonito. Revisen la historia de cada quien; qué ha hecho cada quien como persona, no como partido. Y que nos midan a todos con la misma vara, porque si José

Antonio Meade tuviera un escándalo de haber comprado una nave industrial con prestanombres y de forma poco clara, o de tener a sus hombres más cercanos echándose fajos de billetes mal habidos a los bolsillos, estaríamos en la lona.”

El exdirector de Financiera Rural también habló sobre el futuro incierto que le espera a los 60 millones de jóvenes menores de 30 años si no se toman medidas, ya, en temas de trascendencia.

Foto: Cortesía

“Si en estos próximos años esas personas no tienen un empleo formal, que les permita tener una pensión, en 30, 35 años cuando se estén jubilando de qué van a vivir si no tienen una pensión. Necesitamos tener un fondo que permita que estos jóvenes puedan aspirar a eso. Ahorita es que se tienen que hacer las cosas para que en 30 o 40 años no tengamos problemas, porque más adelante van a ser más las personas que no sean productivas y en edad de mantener.”

MARIO ZAMORA ES HONORABLE Y CAPAZ: HERIBERTO GALINDO

Heriberto Galindo Quiñones, anfitrión del evento y Suplente del Candidato al Senado, calificó a Mario Zamora y al resto de candidatos de la coalición como gente honorable, capaz y de resultados.

Foto: Cortesía

“Tener a las candidatas a diputadas, al candidato a Senador Mario Zamora, a la candidata a Senadora Rosa Elena Millán y a nuestro candidato a la Presidencia José Antonio Meade la verdad es un lujo, porque son gente honorable, gente capaz, comprometida, decidida, de resultados. Y eso creo que a todos los sinaloenses y en especial a los mazatlecos nos llena de orgullo y nos dan garantía de trabajo.

Foto: Cortesía

El exdiputado federal añadió que los representantes del PRI tienen un historial incuestionable. “Si tenemos un Presidente amigo de Sinaloa, como lo es José Antonio Meade, tendrá Sinaloa progreso y México tendría al Presidente mejor formado porque es un hombre de honradez acrisolada, de capacidad probada. Nosotros no tenemos candidatos que se avergüencen de su trayectoria o que puedan dar razón a los críticos para denostarlos·.

Durante la reunión participaron distinguidos empresarios del puerto de Mazatlán.