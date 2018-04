"Primer debate presidencial no cumplió", afirman

México.- Ciudad de México. En el primer debate, los presidenciables no cumplieron con dos de sus principales objetivos: presentar propuestas concretas y atraer el voto de los indecisos. Además, la ciudadanía no pudo conocer a profundidad las ideas de los candidatos porque el encuentro de los aspirantes se caracterizó por múltiples señalamientos entre ellos y desinformación, aseguró Luis Roberto Castrillón, periodista, analista de medios digitales y editor de la iniciativa contra la desinformación El Editor de la Semana.

Indicó que llama la atención la obsesión de los actores políticos y de los medios de comunicación por descifrar quién ganó el debate, cuando el ganador de un debate sobre un proceso electoral debe ser la audiencia, los ciudadanos, mencionó: «El objetivo de un debate electoral no es demostrar que eres superior a tus contrincantes, sino demostrar que eres la mejor opción para los votantes», así como demostrar qué candidato tiene las mejores propuestas para enfrentar los principales problemas que vive una región determinada.

Periodista, Luis Roberto Castrillón. Foto: EL DEBATE

Los candidatos deben mostrar por lo menos los cómos y las formas con las que harían realidad esas propuestas. Y a partir de ahí la ciudadanía tener elementos para definir mejor su voto, lo cual no sucedió, de acuerdo con Luis Roberto Castrillón.

Comentó que, durante el debate, los presidenciables no mostraron con datos fehacientes y comprobables que son la mejor opción. De hecho, según un análisis realizado entre Vice, El Editor de la Semana y Veraz, hubo catorce afirmaciones con datos falsos: «Hablamos de siete en promedio por hora; o sea, siete datos falsos por hora durante el debate». Es decir, como mínimo, hubo una mentira cada diez minutos en lo que duró el debate, destacó.

Estamos hablando de un flujo de desinformación a lo largo del debate, indicó.

Dijo que los candidatos no lograron uno de sus principales objetivos: atraer el voto de los indecisos. «Lo que yo vi en el debate me pareció muy explícito. De entrada, en un primer momento, todos contra el puntero. Eso pues también me parece natural en un comportamiento de actores políticos bajo esta estructura de cómo se dan los debates presidenciables en México, que más que ofrecerle algo a ganar al público es ver quién de ellos gana denostando y descalificando al contrario», señaló.