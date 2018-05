Promete candidato en Jalisco trabajar con comunidad LGBTTTIQ 

Jalisco.- El candidato del Partido Verde a la gubernatura de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, ofreció este viernes a la comunidad lésbico-gay, formar mesas de trabajo para concretar compromisos, pues la principal exigencia es el derecho a la identidad.

Al recibir la agenda del colectivo "Observatorio por la igualdad Voto Incluyente", indicó que no sólo respaldará sus planteamientos, sino se buscará realizarlos en el corto y mediano plazo.

"He manifestado mi disposición, que no es moda, es una actitud que durante muchos años he tenido de tolerancia, inclusión y respeto a las libertades y a los derechos fundamentales", expresó.