Quiero trabajar por las causas de las mujeres: Mario Zamora

Culiacán. Mario Zamora sabe del papel preponderante que tiene la mujer en la actualidad y por eso está decidido a luchar por sus intereses.

El candidato al Senado por la alianza PRI-Panal-Verde Ecologista tuvo un encuentro con la Estructura de la Antorcha Campesina, en presencia de mayoría de mujeres, y ante ellas dijo una frase que arranca los aplausos.

Mario Zamora. Foto: Cortesía.

“Tengo muchos compadres, pero me siento mejor entre las mujeres, y dentro de mis compromisos está trabajar por las causas de las mujeres. No vengo sólo por su voto; me quiero ganar su confianza, saber que me puedo parar aquí y verlas a los ojos, ya que nunca he hecho nada de lo que me pueda avergonzar. He cometido errores, sí, pero nada de que me avergüence”.

Zamora Gastélum recibió varias peticiones de apoyo, incluyendo una para regularizar viviendas de personas que uno tienen sus papeles en regla.

“Cuando llegue al Senado voy a ir junto con ustedes a preguntar por sus casos, como el de Infonavit. Voy a ir con el delegado, decirle que ya tiene el expediente y que me diga cómo va ese asunto. Eso es poner atención. Eso es trabajar junto con ustedes para resolver los problemas. No hay varita mágica; hay atención y voluntad de hacer las cosas para seguir teniendo su confianza”.

El mochitense agregó que su sello es estar cerca de la gente y para ello dio su número de teléfono y también todas sus redes sociales.

“Todas noches les dedico casi tres horas a contestar Whatsapps. Esos los contesto todos yo. En mi página de Facebook, la gran mayoría también los respondo yo y cuando no puedo checo que alguien más conteste, pero lo que yo dije. Estoy muy pendiente de eso. En mi tarjeta viene mi Whatsapps, mi Facebook, mi Instagram y quien no me encuentra es porque no quiere”.

Antes de la reunión con Antorcha Campesina, Zamora acudió a una entrevista en radio y por la tarde tendrá otra para continuar con su gira por los medios de comunicación en un viernes muy intenso actividad.