Candidatos centran su discurso en corrupción durante debate

Culiacán.- Correspondió al periodista Víctor Torres moderar el primer debate entre candidatos al Senado en la primera fórmula que se realizó en la capital del estado.

El comunicador explicó del espacio para preguntas del ciudadano hacía los candidatos, de 5 bloques y el primero mensaje inicial de dos minutos y una segunda participación será el tema de desarrollo económico y políticas públicas.

El tercer bloque se refiere a seguridad y combate a la corrupción; el cuarto bloque son las preguntas de ciudadanos y el quinto bloque es para la despedida.

Abrió el debate el candidato Héctor Melesio Cuén Ojeda, seguido de Rubén Rocha Moya, Maro Zamora y Manuel Clouthier

En ese orden participaron, Cuén Ojeda dijo que quiere ser senador y argumentó que porque le llama la atención que ahí se discuten temas para el desarrollo del país.

Señalo que "hoy se debate el TLCAN y lo que se defina será de suma importancia". Destacó los temas como los migrantes, así como también la importancia de las remesas que equivalen a 30 mil millones de pesos.

En México el hartazgo y pobreza no se soporta y en estos momentos se tiene que dar una discusión de fondo, añadió.

En su intervención, el candidato Rubén Rocha Moya recalcó que es parte de un movimiento transformador y en ese contexto irá al Senado para que se dé el cambio y aprobar las leyes que se requieren.

Se comprometió a revisar la Constitución, porque derogarán reformas; bajarán costos de energía; revisará con lupa el sistema anticorrupción y se destinarán 500 millones de pesos para hacer crecer la economía.

El candidato independiente a senador, Manuel Clouthier Carrillo agradeció a los 50 mil sinaloenses que dieron su apoyo y

recalco que la campaña de realiza él no le cuesta al público y manifestó que esos recursos públicos debe ser para tener medicamentos y no para campañas.

Enfatizó que nunca ha sido ha sido cómplice de ningún gobierno.

A su vez Mario Zamora dijo saber que la gente está molesta con toda la clase política y con los "gandallas" , porque él también está en contra de eso y está seguro que se hará mejor.

En su intervención, dijo que ha sido transparente y le motiva llegar al Senado para darle voz a quienes nadie escucha.

Se entra al segundo bloque con tres minutos para cada uno. El tema: desarrollo económico y políticas públicas.

Lo abre Rocha Moya y manifiesta que va por la inversión pública y combatirá la corrupción de donde sacarán poco más de 500 mil millones de pesos para destinarlo a la inversión.

Para Sinaloa impulsará apoyo a agricultores para abaratar procesos e insumos. Recalcó que es parte de un movimiento transformador.

En ese contexto irá al Senado para que se dé el cambio y aprobar las leyes que se requieren; revisara la Constitución, porque derogarán reformas y bajarán costos de energía.

Mario Zamora cuestionó a Rocha Moya por la inclusión de la exdirigente magisterial, Elba Esther Gordillo Morales.

El candidato de Morena dijo que la reforma educativa atemoriza a los maestros; por eso la propuesta es un modelo educativo que participen maestros y padres de familia, porque les interesa que participen.

Cuén Ojeda consideró que si cree que si se pelea con los empresarios habrá mas inversión; al respecto el también exrector de la UAS respondió que AMLO no se endeudará y se abatirá el lastre que carga al país en donde los empresarios son importantes.

Por su parte, Clouthier Carrillo dijo que la creación de empleo es inferior a lo que el estado y en Sinaloa el empleo se concentra en Culiacán, Mazatlán y Ahome y dijo que los ingresos de esta entidad son equiparables a los de Oaxaca.

Externó que "existe un Sinaloa un atractivo pero no es confiable. Aquí se debe respetar el derecho básico a la vida y así los inversionistas no vendrán si no se puede visitar".

Cuén Ojeda dijo que Clouthier presentó 9 iniciativas y no pasó ninguna y en su caso presentó 103 y se aceptaron todas.

Por eso, insistió que va por más recursos para municipios.

Manuel Clouthier dijo que el campo y su modelo se agotó. El reclamo está ahí porque no se les pagan los apoyos que no tiene nada que ver con legislación.

Rocha Moya señaló que en el mundo inmobiliario es donde más corrupción hay, y en este sentido preguntó: ¿si ha recibido mordidas?

Dijo que no se dedica a la construcción y es él hijo de Rocha Moya que "si es contratistas pero él no", y que del tema hablará mas tarde.

Por su parte, Mario Zamora se refirió al tema de desarrollo económico y dijo que aquí se debe desarrollar el campo y se comprometió a impulsar su reforma y destacó en los granos al productor no le va bien.

Todos los incentivos irán a favor del productor y la política debe hacerse local por zonas. Asimismo, los productores deben tener seguro que se les va apoyar y si es de ley.

Se cuestionó como si estuvo en FInanciera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y y nada hizo por ellos.

Cuén propone hacer una ley que de estímulos a empresas que contraten a jóvenes recién egresados y a lo que Mario Zamora respondió al maestro y dijo que no estaba enterado que se hizo en Financiera Nacional de Desarrollo porque no hubo corrupción.

Rocha afirmó que lo que dice el PRI es poco creíble, porque ya estuvo y no lo ha hecho.

En su respuesta Mario Zamora externo que se debe trabajar y aseguró que Rubén Rocha trabajó en el gobierno de Peña y cobraba 100 mil pesos mensuales.

Por su parte, Clouthier dijo que le dolió mucho pagar impuestos y ver que se los van robar.

Zamora le preguntó al candidato independiente que hizo como diputado federal para denunciar la corrupción, porque es fácil parecer bravucón pero no sabe si es valiente.

El tercer bloque inició Héctor Melesio Cuén y aseguró que México vive de prestado, porque se incrementan los impuestos y el recurso no se aplica bien.

Sentenció que aumentaron los impuestos a los alimentos chatarra, pero no se les bajó el precio a la comida sana.

Añadió que México prefiere importar gasolina más allá de hacerla en nuestro país y estableció que revisará la reforma educativa.

Rocha Moya dijo que ha trabajado en gobiernos del PRI que lo han llamado a trabajar por su capacidad profesional; no ha robado; no ha mentido y "pasa por el pantano y no mancha su plumaje".

Cuén desconfía en la gente que se alaba y propone impulsar una ley para el desarrollo de la investigación tecnológica.

Clouthier propone no regalar dinero en programas sociales que solo son electorales.

Mario Zamora dijo que Clouthier no respondió a su pregunta, y al respecto el candidato independiente dijo que está a favor de un fiscal independiente porque Morena promueve eso y su hermana está ahí.

Cuén impulsará modelo económico primario para crear empleos de calidad; la inversión pública alcanza un 2 por ciento y la privada del 19 por ciento.

Bloque de seguridad publica y combate a la corrupción

Clouthier dijo que el Senado no será vigilante del Presidente sino hay sanciones que no se pueden cambiar; el sistema anticorrupción debe dejar de ser una falsedad y es un modelo que no se aplica en contra de nadie.

Cree que el poder legislativo debe poner ejemplo y todos deben transparentar porque el Congreso de la Unión es opacidad y él no ha sido cómplice de nadie.

Mario Zamora dijo que conoce a la familia Clouthier y puede ser un buen fiscal y señala que levantó la mano a Malova.

Preguntó a Zamora si Peña y Malova son honestos, y él está en la boleta y que la ley deberá juzgarlo y de ser ser diputado federal los hubiera demandado.

Cuén propone que en todos los municipios haya distritos para denunciar.

Clouthier crítico a Cuén quien apoyó a la exdiputada local Lucero Guadalupe Sánchez y que es la misma alianza que lo manda al Senado..

Rocha Moya dijo que Clouthier es una copia barata de su papá y mostró la foto con Malova.

Pidió Clouthier a Rocha que explique que su hijo tiene contratos con el gobierno.

Mario Zamora manifestó que la materia de corrupción es fundamental y destacó que impulsará la propuesta para que hagan público de donde salió lo que tienen y que sean certificados por un tercero; además de pena máxima a quien cometa peculado de 40 o 50 años y que regresen el dinero.

Cuén se refirió a Mario Zamora y dijo que sino llega al Senador él puede presentar la iniciativa; propondrá la cinco de cinco: patrimonial, de interés, estudio psicológico y antidoping.

Rocha dijo a Mario Zamora y a Cuén que deben de entregar la 3 de 3 que no la han hecho.

Pidió explicar de Malova en su campaña y decir si Peña es corrupto o no.

Zamora respondió que ya presentó su 3 de 3 y pidió que le dé un like a su página; además de que lo acompañará a presentar la denuncia en caso de que encuentre corrupción.

La corrupción no se podrá acabar pero si minimizar dijo Clouthier.

Mario Zamora dijo que el patrón será la gente y cundo fue diputado local votó distinto a lo del partido.

Cuén destacó que ya presentó su 3 de 3 y está en la página del IMCO y mencionó que en en el combate a la corrupción no se tiene voluntad política.

Rocha pregunta a Cuén sobre la corrupción en la UAS porque utilizar los recursos públicos a su favor y a lo que respondió que es un mito.

Insistió que se utiliza el recurso humano y hay mucha corrupción, y él cobra su jubilación en la UAS.

Clouthier dijo que no acusa y solo recuerda que fue su alianza quien apoyó a Lucero Guadalupe Sánchez y "se podría decir que es el candidato del narco".

Mario Zamora dijo en el tema de la UAS no le consta nada y Cuén rechaza tener 32 casas.

Rocha Moya en materia de seguridad dijo de Quirino Ordaz como todo gobierno tiene corrupción y va a promover para que haya oportunidades para los jóvenes con proyectos de desarrollos; impulsará una estrategia de deporte y cultura; aplicará la fuerza del estado de manera racional y no seguirán con la guerra al narcotráfico como se ha hecho.

Cuén le dijo a Rocha Moya que se le olvidó de meterse a la cárcel él mismo, esto en respuesta al comentario de que fue él quién metió gente a la cárcel y a lo que respondió Rocha que "a los de la UAS los usan como carnada electoral".

Bloque de preguntas que harán ciudadanos

La primera pregunta: ¿qué se siente pertenecer al partido que tanto daño ha hecho México?, preguntaron a Zamora y respondió que detrás de todas las instituciones que benefician a los mexicanos está el PRI y dijo estar de acuerdo se señale lo malo.

A Cuén le preguntaron sobre las denuncias de enriquecimiento ilícito en su contra y afirmó que "fue porque piso callos en la UAS, y estas nacieron por eso, y lo declararon inocente porque todo lo adquirió antes de ser rector".

"Le han hecho juicio mediático que afectó a mi familia y donde no he recibido disculpas. No tengo cola que me pisen" dice Cuén.

A Rocha Moya le preguntan si si tiene valores de izquierda y respondió que si y que a trabajado en gobiernos priístas por su capacidad y su relación laboral nunca ha sido por temas políticos, porque su convicción es de izquierda y a si morirá.



La pregunta a Clouthier fue que le dice a las personas que le dieron apoyo y dejó el cargo y si le exigen senador volverá a dejar el cargo para ser candidato a gobernador para 2021. Al respecto, el candidato independiente dijo que sino es electo senador no será candidato a gobernador para 2021.

Añadió que a él si le han reclamado porque no fue candidato a gobernador y no porque dejó el puesto de diputado federal.

A Mario Zamora le pregunta que si qué propone para detener los gasolinazosy dijo que con el tema de la gasolina bajará cuando lleguen las inversiones y la competencia hace que el costo baje y eso pasará en México.

A Cuén le preguntan que lo hace diferente si ha estado en todos los partidos. Su respuesta fue que rechazo ser militante de otro partjdo que no sea el PAS, porque ellos trabajan por la ciudadanía.

A Rocha Moya e preguntan como va a quitar la corrupción y afirmó que combatirá obrando con el ejemplo y un sistema anticorrupción que lo catalogue como grave y se castigue el delito esto cambiará.

Otra pregunta para Clouthier fue ¿de dónde sacas el dinero de la campaña si renunciaste al dinero del INE? y a lo que respondió que renunció a ellos porque no cree que sea justo y correcto que se utilice en campañas porque "el lo hace con recurso privado".

"El problema no es que financien, sino que no se transparente de donde sale", sentenció.

Último bloque

Cuén en su mensaje final hizo referencia a todo lo que hizo como rector en la UAS y pidió el voto de jóvenes que son quiénes son los que definirán la elección.

Rocha Moya dijo esperar que este ejercicio sea útil para electorado y no tiene la menor duda que AMLO ganará la elección y él estará en el Senado y pidió liberar la UAS de imposiciones políticas y que se le acabará a Cuén cuando llegue al Senado

Clouthier Carrillo reconoció que las democracias sirven para castigar y está convencido que si no corren al PRI del poder el que no tiene remedio "somos nosotros, el problema de México es cuando se va a terminar sino cuando se va a empezar".

El cierre correspondió a Mario Zamora y dijo que ojalá se repitan estos eventos, porque quiere ser senador y no con rollo, que cada vez que los busquen atenderá; trabajará para solucionar cualquier problema que le hagan llegar; es transparente y da resultados y pide estar en el Senado.