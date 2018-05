Presidenciables dedican mensajes a mamás por su día

México.- Los candidatos a la Presidencia dedicaron mensajes con motivo del Día de las Madres.

En un video, el candidato de Todos Por México, José Antonio Meade, reconoció que las madres son la principal fortaleza del País.

Ricardo Anaya, abanderado de Por México al Frente, reconoció el trabajo de las madres para transmitir valores en las familias.

Admito a todas las mamás mexicanas, que no se quedan calladas ante la maldad, no descansan, no se rinden, ellas están construyendo un mejor país a través de sus hijas y de sus hijos.