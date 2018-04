Capacitan para campañas electorales exitosas

México (América Armenta).- El Instituto Internacional de Periodismo y Comunicación realizó el día de ayer en la ciudad de Culiacán el Seminario Internacional Campañas Electorales 2018, en el que los expositores hablaron de estrategias para campañas electorales exitosas.

La colombiana Sofía Córdoba Novoa habló de las campañas electorales 2018, haciendo referencia a este proceso de diferentes países latinoamericanos que recién tuvieron votaciones o las tendrán este año.

Asimismo, su compatriota Carlos Salazar Vargas explicó a la audiencia su trabajo sobre politing, en el que mezcla política y marketing, pues —en sus palabras— marketing es pensar en el otro, de ahí la importancia que considera que esta le puede agregar a la política para tener una comunicación efectiva, eficiente y eficaz con el electorado.

La sinaloense Eva Guerrero también fue conferencista. Durante su participación destacó estrategias para las elecciones, todas encadenadas al objetivo final: ganar la elección. Entre las estrategias se encontraba realizar un estudio cualitativo y cuantitativo para conocer al electorado y los diferentes problemas que lo aquejan, para después planear estrategias adecuadas para llegar a los votantes en la campaña y ganar las elecciones.

Redes digitales

Uno de los temas en que los conferencistas coincidieron, que es de mayor importancia en estos momentos, es el de las redes sociales y las estrategias que en estas convergen, como la rápida propagación de información o de noticias falsas que circulan en internet.

En entrevista para EL DEBATE, Sofía Córdoba comentó que viene haciendo un monitoreo a las redes sociales desde hace años: «Las redes sociales nacen, yo diría de manera inocente, para que las personas tuvieran qué compartir en un escenario sobre su vida personal, con fotografías y demás, pero viene desde hace unos tres años siendo utilizada por estrategas políticos, estrategas económicos, estrategas de las empresas para generar tendencias y para marcar opiniones», expresó la colombiana.

«Uno de los fenómenos que estamos viendo en redes sociales es el tema de las fake news, que tienen un propósito, no son gratuitas», señaló Córdoba en relación con las noticias falsas que circulan en la red y que también forman parte de estrategias electorales.

Círculo de coherencia

La comunicadora habló también de lo que cataloga como el círculo de coherencia, sin el cual la reputación de los políticos se ve mellada por la falta de coherencia, por decir una cosa y actuar en contra de lo que dice, por tener discursos convenientes cuando no es lo que realmente cree: «Es muy necesario hoy, en un mundo donde el ojo público está tan agudo y está tan incisivo y está tan encima de estos personajes, que realmente estos personajes se preocupen por ser mucho más coherentes», comentó.

Coherencia entre lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen, lo que sienten y ahora también con lo que publican en las redes sociales —indicó la experta— es necesario no dejarla de lado.

Mileniales

Córdoba también habló con esta casa editorial sobre los mileniales, haciendo hincapié en que no creen en quién los está gobernando, «creen en la democracia porque les gusta, opinan y es el poder del colectivo», dijo. Sin embargo —según la experta—, lo que no les gusta es quiénes se presentan dentro del sistema democrático: «Creo yo que no es una crisis del sistema, mas si es una crisis reputacional de los que siempre han estado siendo parte del sistema», resaltó.

En cuanto a la desilusión de las personas mayores, señala un cansancio por problemas como impunidad o corrupción. Esta última —expuso Sofía Córdoba— es el fenómeno en América Latina que más ha perjudicado: «No sé si en México pase lo mismo, pero en Colombia todos los que están siendo candidatos presidenciales no necesariamente tienen casos abiertos de corrupción; bueno, uno que otro sí, pero han estado con una ética bastante voluble. No hay algún personaje que uno dijera intachable. Hay dos que son bastante buenos, bastante cercanos al ideal del político o del gobernante, pero no, no hay», concluyó.