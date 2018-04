Capturar al asesino material de Javier Valdez no es suficiente: Rocha

Escuinapa.- En conferencia de prensa realizada en Escuinapa, los candidatos del Senado por Sinaloa postulados por MORENA, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, aseguraron de manera categórica que aunque es una buena noticia que se haya capturado al asesino material del periodista Javier Valdez, no sirve de nada si no se da con los autores intelectuales, pues en tanto eso no ocurra, los periodistas siguen en peligro.

El Secretario de Gobierno Alfonso Navarrete publicó en la red social twitter, un anuncio de la captura de Heriberto Picos Barraza “El Koala”, uno de los tres sicarios que ejecutaron el cobarde atentado que le costó la vida al co fundador del Semanario Río 12 el aciago 15 de mayo de 2017, y quién actualmente está detenido en la ciudad de Culiacán.

Los ciudadanos realizan peticiones al candidato Rubén Rocha Moya. Foto: cortesía

Sin embargo, Imelda Castro, aseguró que el tema importante es el fondo, saber las razones y sobre todo quién ordenó el atentado que le costó la vida a uno de los periodistas más reconocidos del estado, un crimen que conmocionó a la opinión pública a nivel internacional.

También hay que cuestionar el tema de fondo, es decir, es uno de los tres presuntos asesinos. Per bueno, quiene son los autores intelectuales, ¿Dónde están? ¿Cuál es el móvil del asesinato?Es decir, los grandes retos de la investigación siguen pendientes, aseguró Imelda Castro, quién agregó que la violencia contra los periodistas es un crimen que lastima profundamente a la sociedad.

Rubén Rocha se expresó en el mismo sentido, agregando aunque la persona que ejecuta el asesinato debe ser castigado con todo el peso de la ley por su participación en el cobarde hecho, lo verdaderamente importante es dar con los autores intelectuales.