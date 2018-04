Niegan influencia de Peña Nieto en el mensaje de Slim

Ciudad de México.- El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, descartó que haya existido una comunicación entre el presidente Enrique Peña Nieto y el empresario Carlos Slim para que saliera en defensa de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

El Presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido comunicación con el ingeniero Slim con este propósito ni mucho menos" aseguró Sánchez en conferencia de prensa.

El vocero respondió a las acusaciones del candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que no mostró argumentos en contra del NAIM, sólo una descalificación personal contra Slim.

Eduardo Sánchez, vocero presidencial. Foto: Reforma.

"Llama la atención que a una argumentación sólida que llevó a cabo ayer el ingeniero Carlos Slim respecto a la conveniencia evidente de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, venga una descalificación personal", añadió el vocero.

En ese sentido, dijo que los opositores al NAIM no pueden descalificar la obra porque no hay argumentos para hacerlo.

López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Foto: Archivo Reforma.

"Los detractores del Nuevo Aeropuerto Internacional del México no lo han podido tocar siquiera con el roce de un argumento débil, y no lo han podido hacer simplemente porque no lo tienen", agregó.

Con información de Reforma.