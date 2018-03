Cártel en Michoacán acusa al gobernador de pagarle por favores

Michoacán.- Nicolás Sierra Santana líder de un grupo criminal en el estado publicó el pasado 18 de marzo un video donde asegura recibir dinero por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles este a cambio de garantizar la paz en la entidad.

Dicho film tiene duración de poco más de 6 minutos y en repetidas ocasiones Sierra Santana dirige el mensaje a Aureoles afirmando que "la primera vez me diste un millón de pesos para darte votos", antes de que el perredista ganara la gubernatura. "después fueron 10 millones para que te garantizara la paz en Michoacán", dice el autor del video.

Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Foto: Gobierno Michoacán

"Al principio de tu campaña me mandaste un millón de pesos para que te ayudara con los votos; hace 20 días más o menos, me mandaste ofrecer 10 millones de pesos para que te garantizara la tranquilidad del estado".

El líder del grupo criminal asegura que el gobernador sabía que no se podía mantener la tranquilidad en el estado, y que utilizó un operativo como "gancho para ver el compromiso y si no echarle el gobierno encima".

Imagen temática. Foto: Agencias

"¿Por qué está haciendo esto Silvano Aureoles? Que es el gobernador del estado de Michoacán, ¿por qué está haciendo esto? Porque no le convengo, porque sé mucho (...). como sabías que no se iba a arreglar la tranquilidad, y me mandas ese gancho, para hacerme un compromiso, y si no cumplía, echarme al gobierno encima”.

"Ustedes no quieren tener el estado tranquilo, aquí tienes a medio el mundo matándose. Todos los grupos se están matando. A ustedes les vale ma... que haya 6 despedazados sin cabeza, por ahí tirados. A ti Silvano, te vale ma...”.

"Tú, Silvano, eres el que tienes el desma... aquí en el estado de Michoacán", le dice al gobernador.

Al final del video, Sierra Santana hace un llamado a los organismos de derechos humanos y a los periodistas para que "vengan a ver la realidad", y asegura que hay muchas cosas que en su momento va a contar por redes sociales.