Culpan al PRD, MAM y Morena los líos de la CDMX

Ciudad de México.-En algo coincidieron los candidatos a la Jefatura de Gobierno: las administraciones centrales y delegacionales han estado plagadas de errores.

Durante el primer debate organizado por el Instituto Electoral de Ciudad de México, los ataques se concentraron hacia Claudia Sheinbaum, de Morena, pero también entre la frentista Alejandra Barrales y el abanderado del PRI, Mikel Arriola.

El tricolor comenzó los ataques señalando que el narco está estacionado en la Capital y apuntó hacia los gobiernos delegacionales morenistas, pero también hacia la inacción del ex Mandatario, Miguel Ángel Mancera.

Los siete candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sostienen su primer debate. Foto: Twitter.

Tenemos una grave crisis que dejó Mancera de autoridad en la CDMX, nunca quiso ejercer su autoridad y por eso tenemos narcodelegados de Morena y también del PRD", acusó.

Y en respuesta, Sheinbaum también se lanzó contra el ahora candidato a senador.

"Morena no gobierna la CDMX, la gobierna el PRD, hay cinco delegaciones que están gobernadas por Morena, pero sí es muy importante que el público conozca, la CDMX es la única que tiene mando único, no es como en los municipios que hay policías municipales, las delegaciones no tienen prácticamente atribuciones en el tema de seguridad.

En la ciudad se descompuso la seguridad porque dejó de atenderse el mando único, dejó de atenderse desde la Jefatura de Gobierno y además entró la corrupción", Sheinbaum.

Barrales se concentró en atacar a su rival de Morena, por su desempeño como Secretaria ambiental y la construcción del Segundo Piso de Periférico.

Sheinbaum está reprobada", lanzó.

De hecho, este tema fue secundado por otros aspirantes, como la verde Mariana Boy.

Hubo un incremento de 30 por ciento de la flota vehicular y con esto un incremento en la contaminación del aire", expuso.

Purificación Carpinteyro, de Nueva Alilanza, suscribió el ataque contra la gestión ambiental de la morenista.