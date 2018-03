"Mi voto es para Meade, no estoy afiliado a ningún partido"

Culiacán, Sinaloa.- Después de casi quince meses de haber entregado la gubernatura de Sinaloa, el 31 de diciembre del 2016, aparece Mario López Valdez en un evento público nacional en la Ciudad de México en el marco de la toma de protesta de José Calzada Rovirosa como nuevo secretario del Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el evento político donde estuvo José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México y otros temas, López Valdez concedió una entrevista exclusiva a EL DEBATE.

¿Por qué motivo asistió al evento de Calzada Rovirosa?

Lo hice privilegiando lo que siempre he defendido: la amistad. Pepe Calzada fue mi compañero senador, gran amigo. Él fue mi compañero gobernador y posteriormente tuve la oportunidad de compartir con él, en los últimos años y meses de mi mandato, siendo él secretario de Agricultura. Me invita a la Ciudad de México y me dice:

Malova, te quiero pedir un favor.

Le digo: "¡Cómo no, el que quieras de veras, el que quiera, ¡el que quieras!", porque él ayudó mucho a Sinaloa y él es mi amigo, y a los amigos se les apoya. Me dice: "Quiero que me acompañes a mi toma de protesta".

Malova.

Después de la intervención de José Antonio Meade, la mayoría de los asistentes se levantan y le aplauden, menos usted, ¿por qué razón?

Privilegio mucho la amistad y me gusta ser solidario. A un lado mío estaba Carlos Aceves del Olmo (secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM). Él está pasando por un momento de dificultad, y no se podía levantar, y le dije: «Me voy a quedar sentado junto a ti». En solidaridad con Carlos Aceves me quedé sentado, porque él también es un gran amigo y fue mi compañero senador.

¿No hay ningún mensaje de rechazo?

No, sino más bien un mensaje de solidaridad con mi compañero de al lado, Carlos Aceves.

¿Cuál es su futuro político?

No estoy buscando «hueso». No estoy buscando posiciones. Estoy en una etapa donde le estoy rindiendo cuentas al estado y a la federación. Para mí es muy importante que las cosas se aclaren. Soy partidario de la transparencia y de la rendición de cuentas. Yo no me enriquecí en mi paso por la gubernatura. Trabajé con pasión, con entrega e hice que Sinaloa creciera, que fuera el quinto estado que más creciera.

¿Ha sido requerido por alguna autoridad por investigaciones en curso hacia su administración?

No he sido citado por ninguna autoridad, pero eso no me exime de que yo era el responsable de un grupo de gentes en quienes deposité mi confianza para administrar los recursos de Sinaloa. A ninguno dejaré abajo, pero yo seré partidario de que si alguien hizo mal uso de un recurso, debe ser castigado.

¿Para quién es importante que esto se aclare?

Para mí en lo personal, y creo que, mientras eso no se aclare, yo no podría ir a ninguna posición política.

¿Qué opinión le merece que funcionarios de su administración hayan sido llamados por autoridades por irregularidades en su proceder?

Es la época, y que creo que todos debemos de estar colaborando. A Quirino le toca trabajar por la transparencia y rendición de cuentas. Creo que ningún gobierno había llegado sin tener mayoría en el Congreso como fue el caso mío y ningún gobierno ha sido más auditado que el nuestro. En estos quince meses hemos estado muy atentos, porque a veces te vas y, después de año, año y medio, te están sacando todavía auditorías del último año que estuviste en el mandato.

¿Su administración dejó un estado quebrado?

Nosotros no dejamos un estado quebrado, razón por la cual hay muchas obras, hay muchos eventos. El estado tiene margen de maniobra para operar. Sí hay ciertas dificultades. Nosotros tuvimos 72 meses de mandato, y en el último mes fue cuando los flujos se nos restringieron, fue cuando empezaron a surgir problemas, pero antes no tuvimos ninguna dificultad, ningún señalamiento.

¿Su administración fue como los gobiernos de Javier Duarte y de César Duarte?

De ninguna manera. Nosotros estamos dando la cara. Yo me quedé aquí en la ciudad (Los Mochis) a trabajar. Tengo necesidad de trabajar para reencontrarme con mis pequeños negocios, encontrarme con mi familia. Tú nos ves ranchos, nos ves yates, no ves aviones por ningún lado. En igual de que me quedara con centímetro cuadrado del patrimonio del estado, le dejamos muchas hectáreas de reserva territorial. Entonces no hay por qué pensar que es una situación de la misma naturaleza.

¿Qué me puede decir de su militancia?

Fui expulsado del PRI en el 2010, cuando participé por la coalición PAN-PRD y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano). Con los que llegué no me comprometí a afiliarme. A partir de ese momento yo probé la libertad, y me gustó, y yo soy agente libre y dueño de mi carta.

¿Por quién votará en estas elecciones?

Mi voto será para Meade, pero yo no estoy afiliado a ningún partido. No tengo interés, pero tampoco ningún partido me ha invitado a que me afilie bajo sus colores. Ni el PAN ni el PRD ni el PRI, nadie me ha invitado, pero si así ocurriese, yo estaría valorando la posibilidad.

¿Y por los demás candidatos?

Estoy haciendo una confesión que normalmente no es común que un político la haga, y ahí me quedo.

¿Qué le parecen los candidatos al Senado?

Tuvieron un debate, están demostrando cada quien la propuesta que tienen para Sinaloa y para México. Ahí tenemos a mi paisano (Mario Zamora, del PRI), que en este sentido el paisanaje muchas veces nos gana, pero no quiero que nadie diga que yo estoy haciendo ya política proselitista.

¿Y de los candidatos a la Presidencia de la República?

A Andrés Manuel solo lo vi una vez cuando yo era gobernador. Muchos comentarios que decían que yo estaba en acercamiento con él, falso. A Anaya lo conocí, cuando lo conocí en el Congreso, cuando yo era gobernador y él estaba en la Cámara. Nos ayudó también. Se me hace un muchacho inteligente, pero muy joven para los problemas que tiene el país. A mí me parece que quien pudiera dirigir mejor los destinos del país sería José Antonio Meade.

¿Cómo describe la situación del país?

Compleja. La gente está enojada. Lo único que les digo: pues tiene derecho a expresarse, el que se enoja, pierde. Tendríamos nosotros que hacer un análisis de quién vamos a escoger para que nos lleve en un vuelo. Imagínate que no agarres el mejor piloto y con tiempos de dificultad, tormentosos, que no tenga la habilidad y la capacidad, pues podemos irnos al vacío. En ese sentido, quien tiene la capacidad y la experiencia para la estabilidad y para continuar con mayor certidumbre es Pepe Meade.

¿Por su paso por la gubernatura hizo más amigos que enemigos?

Sin duda, pero a mi salida no me esperaba encontrarme como me encontré, pero es bueno, es vivir de todo, porque en ocho años había vivido puras cosas que nunca había estado en la banca. Y dicen que amigos se cuentan de dos maneras: en las buenas, para saber cuántos son; y en las malas cuántos quedan.

¿Gerardo Vargas es su amigo?

Es mi amigo. Es un gran político, y creo que Gerardo Vargas es un talento desperdiciado. Mucho de la gobernabilidad que yo tuve en mi sexenio se lo debe a él.

¿Sigue vigente el malovismo?

Pues mira, nosotros nunca hablamos de malovismos, es un costumbrismo [sic] que se le da a los ismos. Yo creo que aquí lo que debe de buscarse en este país es la unidad. En este país es que dignifiquemos a la política y que las propuestas para hacer crecer a la democracia sean cómo encontrar los caminos de solución a los problemas que tenemos.