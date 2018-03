Canek Vázquez, cercano a Beltrones deja PRI, irá con Morena

Hidalgo.- El exdiputado federal, Canek Vázquez Góngora renunció a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras fungir como servidor público en el partido por un periodo de 25 años; tal acción se dio luego de señalar que el PRI ya no es “el partido con el que muchos nos identificamos” y reprochar que las decisiones tomadas han mermado la identidad de los priistas.

En una carta dirigida al presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, detalló que la decisión tomada se debe a su interés por seguir siendo congruente con la visión de país que quiere y reforzar sus convicciones “como un hombre progresista de centro izquierda liberal que me considero”.

Canek Vázquez. Foto: @CanekVazquezMX

De acuerdo con información de medios locales, Canek Vázquez es cercano a Manlio Fabio Beltrones y presumen que tras su salida se incorporará a las filas del partido que abandera Andrés Manuel López Obrador, (Morena).

Andrés Manuel López Obrador. Foto: AP

Asimismo fue detallado que el cercano a Beltrones, puntualizó que su decisión no es arrebatada ni tomada por “causas exógenas” relacionadas con otros partidos en el contexto del proceso electoral en curso.

Manlo Fabio Beltrones. Foto: @Beltrones

“Si he tomado una decisión así, es a plena conciencia. Es para seguir siendo congruente con la visión de país que quiero y aspiro; es para reforzar las convicciones más hondas y marcadas que esa militancia me dejó como un hombre progresista de centro izquierda liberal que me considero”, expresó.