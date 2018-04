Niega Meade bajarse de la contienda

Tapachula.- José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, negó que vaya a dejar la contienda.

Andrés Manuel dice que lo van a bajar, ¿se va a bajar?, se le preguntó candidato.

"No, no, no", atajó Meade desde una camioneta blanca en la que se retiró del encuentro masivo que encabezó en Tapachula, Chiapas.

Andrés Manuel dice que va ganar y va a perder, lanzó el abanderado presidencial.

Meade acompañó el arranque de campaña por la Gubernatura de Chiapas del candidato de la Coalición "Todos por Chiapas" (PRI, PVEM, Panal, Chiapas Unido y Mover a Chiapas) Roberto Albores Gleason.

El abanderado local logró llenar con acarreo en colectivos y camionetas la zona ganadera de la Feria Mesoamericana de Tapachula, donde se realizó el acto proselitista.

Quien por momentos arrancó más aplausos fue el Gobernador del Estado Manuel Velasco, quien hizo su entrada como si también estuviera en campaña.

Caminó saludando a la gente, tomándose foto y trepándose a escalinatas y barandales.

Y propone tren moderno en Chiapas

De llegar a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición "Todos por México", propuso dejar como legado a Chiapas un tren moderno del sureste así como una buena conexión entre las ciudades de Arriaga-Tapachula, y San Cristóbal-Comitán.

"Nuestro legado en Chiapas va a ser de más y mejores carreteras, nuestro legado en Chiapas va a implicar que Arriaga y Tapachula estén bien conectadas, nuestro legado en Chiapas va a implicar un tren moderno del sureste Chiapas- Mayab. Nuestro legado en Chiapas va a implicar que seamos un Estado en el que se genere empleo y que estén bien conectados San Cristóbal y Comitán.

"Nuestro legado en Chiapas va a implicar un compromiso con las mujeres. Vamos a trabajar para que en Chiapas no solamente tengamos una Zona Económica Especial, sino que Chiapas sea un Estado esencial", afirmó el aspirante presidencial.

De visita en Tapachula, Chiapas, donde encabezó el arranque de campaña de Roberto Albores Gleason, abanderado de la Coalición "Todos por Chiapas" integrada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Meade anunció que, de ganar la Presidencia de la República, trabajará por mejorar las carreteras, los servicios públicos y el acceso al agua potable.

"Vamos a trabajar con Tapachula en sus carreteras y en sus servicios públicos, vamos a llevar agua potable para que el acceso en Comitán sea pleno, vamos a trabajar con Tuxtla para que tenga un buen drenaje pluvial y un transporte público del que esté orgulloso. Vamos a transformar Chiapas; no nos asustan los retos, no nos vamos a rajar", anticipó el ex Secretario de Hacienda.

Además, propuso hacer de Chiapas el corazón del turismo en México.

"Vamos a poner a Chiapas como el corazón del turismo en México, vamos a trabajar para que todo México y el mundo descubra lo que Juana y yo conocemos bien, que los mejores destinos turísticos del mundo están aquí en Chiapas. Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Agua Azul, Toniná, Playas de Catazajá. El mundo y México van a poder despertar tomando café en Tapachula y cenando con Pakal", expuso Meade.

En su mensaje, el candidato presidencial expresó su agradecimiento al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, con quien -dijo- ha hecho equipo durante muchos años y comprometió su apoyo a Roberto Albores.

"Hoy, frente a ustedes, tengo la oportunidad de agradecer a quien me ha acompañado los últimos años, con quien he hecho equipo, con quien he trabajado por Chiapas, con quien es mi amigo: el güero Manuel Velasco.

"Frente a ustedes quiero comprometer a que Roberto Albores tendrá todo mi apoyo, todo mi afecto, todo mi entusiasmo para transformar a Chiapas y que aquí logremos una visión de empleo y de prosperidad. Digámosle a Roberto Albores que no tenga duda que ¡vamos a ganar!", añadió el candidato presidencial.

Meade propuso salir con entusiasmo renovado a apoyar a Chiapas, a México y a los cafetaleros de Tapachula.

Por su parte, el candidato a Gobernador de Chiapas, Roberto Albores, se congratuló que arrancar la campaña junto con José Antonio Meade, a quien se refirió como el próximo Presidente de México.