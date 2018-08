Detienen a ex funcionario vinculado a ex gobernador de Chihuahua

Chihuahua, México.- José Lázaro Joaquín "N", ex director general del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), fue detenido por presunto peculado agravado.

Lea también: César Duarte gana amparo; libra orden de aprehensión



El arresto se efectuó el 30 de julio en la Ciudad de México, sin embargo, hasta este viernes lo dieron a conocer las autoridades.

Lea también: Detienen a ex Secretario de César Duarte



Mediante la colaboración de la Procuraduría de Justicia capitalina, se ejecutó la orden de aprehensión librada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua.



De acuerdo con la causa penal de la Fiscalía General del Estado, entre mayo y junio de 2012, López Ramírez intervino en el desvío de 6 millones pesos con el propósito de destinarlo a la Financiera de la División del Norte, propiedad del ex Gobernador.



"Para dicho desvío, simularon la tramitación de un contrato de crédito con la Financiera de la División del Norte S.A. de C.V., cuyos accionistas eran el entonces Gobernador César Horacio Duarte Jáquez y el propio ex director de FIDEAPECH, Carlos Hermosillo Arteaga", se indicó en la indagatoria.



"Siendo José Lázaro Joaquín, en su calidad de director del FIDEAPECH, el encargado de intervenir y operar en la simulación del trámite administrativo de la contratación del crédito de la Financiera de la División del Norte, permitiendo la salida del señalado recurso público".



Tras ser internado en el Cereso estatal de Aquiles Serdán, Chihuahua, fue puesto a disposición de un Juez de Control.



El 31 de julio fue imputado por el delito de peculado agravado y se le dictó prisión preventiva de un año. Este sábado se celebrará la audiencia de vinculación a proceso.



Con esta detención suman 24 personas detenidas ligadas al ex Gobernador César Duarte.



De acuerdo con su sitio web, el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua ofrece diversas opciones de crédito para negocios, mediante planes de financiamiento.



Se indica que el propósito del fideicomiso es incentivar la economía de la entidad.