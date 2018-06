Culiacán, Sinaloa.- Que exigirá respeto a Estados Unidos, afirmó Andrés Manuel López Obrador al atender a los medios de comunicación tras el mitin realizado en la avenida Álvaro Obregón. Con una actitud relajada, respondió los cuestionamientos.

¿Va a ser difícil la relación política con Estados Unidos?

Yo ya me pronuncié, y puedo decir que nosotros vamos a exigir respeto. No vamos a permitir agravios de ningún gobierno extranjero. No puedo decir más porque falta que se celebren las elecciones, después seré presidente electo y luego constitucional.

Foto: EL DEBATE

No quiero torpedear al presidente Enrique Peña porque, si hay división, no ayuda; si se trata de tener una postura firme para que el gobierno (de Estados Unidos) respete a México, se necesita actuar con responsabilidad y de manera conjunta. A partir de que sea presidente electo voy a apoyar al presidente constitucional para que todo el periodo de transición actuemos unidos y enfrentemos las amenazas de los gobiernos extranjeros.

¿Va a hacer algo para reducir la migración?

Sí. Ya tengo un plan, un sueño ideal que quiero que se convierta en realidad. Que todo mexicano pueda trabajar y ser feliz en donde nació, que conserve sus costumbres y cultura. Se fortalecerá la economía nacional y el mercado interno.

Habrá desarrollo en el sur y norte del país para que se arraigue a los mexicanos en sus pueblos de origen y no se tengan que ir, y si se van algunos, que lo hagan por gusto y no por necesidad.

Foto: EL DEBATE

Las cosas van a cambiar porque nadie se va a querer ir a trabajar a Estados Unidos, y ellos van a tener problemas porque no van a tener con quién levantar sus cosechas. México se va a convertir en una potencia. Va a haber trabajo y bienestar.

¿Qué opina sobre la denuncia de Anaya a Felipe Calderón y Peña Nieto?

No va a haber denuncia, es un espectáculo. Ahora resulta que Anaya está denunciando a Peña y a Calderón. Él no solo fue diputado, fue presidente del PAN, y nunca dijo nada de los sobornos de Odebrecht, fue cómplice. Yo puedo demostrar que lo denuncié e hice hasta un video en la planta de Odebrecht, en Coatzacoalcos.

Existe el video, además lo escribí en mi último libro y lo he dicho durante mucho tiempo. Ahora resulta que en un acto de cinismo. Vaya y presente la denuncia, bueno, sus asesores, Castañeda, Dante, Creel y el que estaba de vocero de Fox, puros asesores de alto vuelo.

Respecto a que rentó un avión para realizar sus giras, por lo cual está siendo criticado, solo dijo que «siempre habrá críticas, bienvenidas las criticas», y se despidió.