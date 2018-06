AMLO cierra campaña en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El candidato por la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador arribó a la explanada colocada en la avenida Álvaro Obregón pasadas de las 10: 00 horas donde lo esperada una multitud de simpatizantes.

Acompañado de los candidatos a diputados, senador y presidente municipal, AMLO subió al templete mientras los asistentes lo recibían al grito de "presidente, presidente". Entre los asistentes sostienen se colocó una manta de desaparecidos en primera fila.

Antes de tomar el micrófono, cedió unas palabras a los candidatos donde Merary Villegas se comprometió a mejorar la reforma educativa, indico que que ellos no se robaran el dinero destinado en ese tema ni en ningún otro.

El candidato a la presidencia señaló que el hará una "cuarta transformación". "Será una cuarta transformación los que estamos aquí y millones de mexicanos donde se llevará a cabo la transformación de la vida pública".

Recalcó que todos deseamos que haya un cambio verdadero y se comprometió a ser el quien impulse a México a un verdadero cambio.

Tengan confianza no les voy a fallar , no se van a decepcionar yo no les voy a fallar .