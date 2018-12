Coahuila acepta a superdelegado

Saltillo, Coahuila.- Coahuila eligió no combatir a los superdelegados, sino colaborar con la Administración de Andrés Manuel López Obrador para lograr beneficios para el estado, afirmó el secretario de Gobierno.

Al inaugurar las comparecencias de funcionarios estatales con motivo de la glosa del Informe de Miguel Riquelme, el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, dijo a los diputados locales que no combatirán al representante federal, como lo hacen otros gobiernos, como el de Jalisco.

"La posición del gobernador Riquelme es que nosotros vamos a reconocer a quien fue electo por los mexicanos. Eso conlleva a que nosotros aceptemos las políticas que él esté buscando implementar, siempre y cuando que a nuestro estado le sirvan y sea para una situación de mejorar", dijo Fraustro Siller.

"Nosotros no le tenemos miedo a relacionarnos con los militares, con los federales, a hacer nuevas asociaciones, a conocer a fondo qué se pretende con esta Guardia Nacional, pero me parece que no es rechazando las cosas como debe ser".

Agregó que aún hay situaciones que no están bien definidas, por lo que deben esperar a que el nuevo Gobierno las termine de conocer.

El secretario de Gobierno dijo que han sostenido reuniones con Olga Sánchez Cordero y con Alfonso Durazo antes de asumir el cargo y comprenden la intención de que los superdelegados conozcan el tema de seguridad, pero cuidarán que en sus funciones no invadan la esfera municipal.

"No nos preocupa el tema [de los delegados], pero vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esta relación con el Gobierno Federal sea fructífera para el estado".

A favor del fracking

El Gobierno de López Obrador podría cambiar de parecer en su oposición al uso del método del fracking para extraer gas, consideró Fraustro Siller.

"Es como lo que ha ocurrido con otro tipo de expresiones, recordarán ustedes que se dijo que los militares iban a los cuarteles y ya no iban a andar en las calles. Nosotros fuimos los primeros en decir que no se podía hacer eso. Tenemos una relación muy fructífera con los militares".

"El tema del fracking es algo complicadísimo, porque a todo mundo se le antoja decir que por situaciones ecológicas no debe ser permitido, el tema es el potencial tan grande que tiene Coahuila con las reservas de gas".

Dijo que existe un gran potencial de extracción que no debe descartarse, sino analizar los riesgos y beneficios de explotar las reservas más grandes del país, que están en Coahuila.

Fraustro Siller acudió la tarde de este martes al Congreso del Estado, donde compareció ante la Comisión de Gobernación en el salón de plenos, donde la totalidad de los diputados del Congreso, 25, estuvieron presentes.

A la comparecencia acudieron decenas de funcionarios del Gobierno, de distintas subsecretarías y dependencias quienes ocuparon la totalidad de las butacas en el salón de plenos.

Con información de Reforma.