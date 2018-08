"No hay dinero que alcance si impera la corrupción": AMLO

Ciudad de México.- “En este periodo neoliberal se reconfiguraron tres refinerías (Minatitlan, Cadereyta, Ciudad Madero) y se gastó mucho dinero, 150 mil millones de pesos, tres veces más de lo que nosotros proponemos, y ahora esas refinerías están operando al 30 por ciento”, declaró Andrés Manuel López Obrador.

Esto debido a una nota publicada por el periódico Reforma en la que afirma que el presupuesto proyectado por el próximo gobierno federal de 50 millones de pesos no será suficiente para su proyecto de rehabilitación de las seis refinerías.



“No estoy de acuerdo y es algo que se debe debatir en que no nos va a alcanzar el presupuesto. Yo mantengo que si no alcanza el dinero es cuando no se aplica bien”, destacó el tabasqueño antes las interrogantes de la prensa en conferencia de prensa.

Destacó que el nota antes mencionada el mismo diario no niega la necesidad de construir la nueva refinería, así como de la importancia de rehabilitar las seis refinerías ya que también reconoce que sí existe un problema por la falta de producción del petróleo y lo importante que es rescatar esta industria, destacó.

amlo.org.mx

“Nosotros con 50 mil millones vamos a rehabilitar las 6 refinerías, no corrupción ni derroche ahÍ está el diferendo. No hay dinero que alcance si impera la corrupción”, dijo AMLO desde la escalinata de su casa de campaña”.

En cuanto a la nueva refinería, en la que se pretenderá invertir un total de 160 mil millones de pesos y terminarla en tres años, López Obrador aclaró que esto será posible de esta manera pues el anteproyecto está basado en uno similar usado en Asia.

Cuando hablamos de que si nos va alcanzar es porque ya nos presentaron los técnicos un anteproyecto que se ajusta mucho a lo que costó una refinería en la India

Además, el presidente electo explicó que se utilizarán otros 75 mil millones de pesos adicionales para perforar pozos en Veracruz, Tabasco y Chiapas, “trabajar en campos de tierras petroleras y aguas someras”, señaló. Sobre todo harán énfasis en Tabasco que es donde se obtiene el petróleo ligero y que se ha dejado de extraer.

amlo.org.mx

Andrés Manuel López Obrador también defendió que todos los presupuestos que juntos a su equipo de trabajo están calculados y son parte de la política de austeridad republicana que desde toda su campaña estuvo presente. Mantuvo la erradicación de servicios médicos privados para funcionarios públicos, así como la reducción en sueldos de altos funcionarios, para lo cual, afirmó, ha recibido apoyo

“Vamos a ahorrar y espero que los otros poderes hagan lo mismo. Estoy recibiendo muestras de apoyo en la austeridad de Estado que incluya a los tres poderes y a entidades autónomas. Que todos ayudemos para ahorrar y liberar fondos para el desarrollo”, comentó.