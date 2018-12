Así será la toma de posesión de AMLO, paso a paso

México.- El líder izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta hoy como nuevo presidente de México en una toma de posesión histórica y con la mayor asistencia de líderes internacionales que ha habido nunca.

Esta es la cronología de los actos programados durante la jornada, que incluye eventos inauditos como una celebración en la céntrica plaza del Zócalo y la entrega del bastón de mando de los pueblos indígenas al nuevo mandatario.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma



- 09.00 horas.- Apertura de la sesión en la Cámara de Diputados de México, en el Palacio Legislativo, donde intervendrán los distintos grupos parlamentarios.



- 10.30 horas.- Salida de Andrés Manuel López Obrador desde su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, con destino a la Cámara de Diputados.



- 11.00 horas.- Inicio de la ceremonia de transmisión de poderes, en la que el presidente saliente, Enrique peña Nieto, entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y este la entregará a López Obrador, quien jurará el cargo.



El nuevo presidente ofrecerá un discurso a la Nación de una hora que finalizará con el himno mexicano.



- 13.00 horas.- Traslado de López Obrador en su vehículo particular desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, situado en la plaza del Zócalo.



- 13.30 horas.- Recepción privada en Palacio Nacional a jefes de Estado y de Gobierno. Están confirmados el rey Felipe VI de España; el vicepresidente estadounidense Mike Pence; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Colombia, Iván Duque, entre otros.



- 16.00 horas.- Fiesta popular con eventos culturales en el Zócalo para celebrar la investidura de López Obrador.



- 17.00 horas.- Discurso del presidente López Obrador desde el balcón del Palacio Nacional dirigido a las personas congregadas en la plaza del Zócalo.



- 18.00 horas.- Entrega del bastón de mando al presidente López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México en el Zócalo.



- 18.30 horas.- Traslado del presidente López Obrador a su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México.



- 21.00 horas.- Clausura de la fiesta de celebración en la plaza del Zócalo.