Con mucha expectativa la figura del gobierno de AMLO

Sinaloa.- Como una propuesta interesante y con muchas expectativas ven actores políticos y empresariales de Sinaloa la nueva figura de coordinador estatal de Programas de Desarrollo que encabezará Jaime Montes Salas una vez que pida licencia en la Cámara de Diputados.

Merary Villegas Sánchez, diputada federal electa por el Distrito Electoral 07 (Culiacán), señaló que el nuevo puesto que encabezará Montes Salas es positivo porque de esa manera se estará al pendiente y coordinará el trabajo de las delegaciones: «Eso permitirá tener un control de esos gastos excesivos que se tenían.

Jaime Montes Salas.

Hay que recordar que las entidades federativas manejan mucho recurso federal. Y más que nada creo que a eso se debe la designación de estas nuevas figuras».

Ahondó que en Sinaloa existen 63 delegaciones: «Esto representa un gasto excesivo. Es un ejemplo de grueso de la burocracia de nuestro estado y de todo el país. De alguna manera esta figura viene a reducir la burocracia y el costo», dijo.

Destacó que la nueva figura no solo viene por el tema de austeridad y por tener un control de los recursos federales, sino además de que el próximo presidente de la República tenga una coordinación directa a través de estos coordinadores estatales.

Encuentros con los sectores

Villegas Sánchez precisó que el trabajo del próximo coordinador estatal será meramente administrativo y no podrá tener injerencia en temas políticos-electorales: «Un ejemplo, aquí en Sinaloa no tenemos comité estatal y comités municipales (de Morena), entonces Andrés Manuel les está pidiendo que no se metan en eso», dijo.

Para Vinicio Montiel Ibarra, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, la nueva figura apunta a la reducción de la burocracia y buscar ser más eficientes, lo cual es bueno; pero indicó que para lograr los objetivos planteados se necesita una estructura administrativa bien diseñada, y no con buenos deseos pensar que se puede lograr lo que se requiere.

En ese sentido, manifestó que ojalá que el señor Montes esté capacitado y calificado para eso.

Montiel Ibarra expresó que buscan tener un contacto con el próximo coordinador estatal de Programas de Desarrollo para efecto de externar las inquietudes que tiene el sector agrícola sinaloense: «Precisamente, ayer (antier) le marqué y me contestó otra personas y me dieron cita para el viernes. Ya hicimos el intento de contactarlo, y precisamente para eso, externar nuestra inquietudes y nuestras propuestas en beneficio del agro sinaloense», explicó.

Resultados diferentes

Rafael Nieto Tostado, consejero nacional de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), opinó que suena interesante la nueva figura del próximo gobierno federal, pero hay que esperar cómo se armará: «Nosotros tenemos programado una entrevista con esta persona en la semana en la Cámara de Comercio».

Sobre la descentralización de algunas secretarías federales como parte de las propuestas de la administración de López Obrador, el también empresarios ahomense dijo que son un reto: «Vamos a ver si funcionan».

Indicó que también suena tentador en cuando a la acumulación de tanta información, decisiones y poder en una sola persona: «Eso definitivamente genera dudas, pero tenemos que ser la sociedad y, en este caso, los organismos de los que formamos parte, el contrapeso. Hoy cuando tenemos una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión», explicó.

Aldo Prandini Camarena, presidente del Comité Municipal del PRI en Ahome, destacó que se debe apostar a las cosas que se están haciendo diferente para que vengan a arrojar un resultado diferente: «Nosotros como partido, como ciudadanía y como gente interesada que al municipio y a Sinaloa le vaya bien, necesitamos estar activos y proactivos a las decisiones que tome el nuevo presidente de la República».

Además, dijo que se tiene que ser receptivo de la nueva figura que recae en la persona del ingeniero Montes: «Una persona que conocemos, que afortunadamente radicado en nuestro municipio. Seguramente tendrá que pagar el paisanaje para que a Ahome le vaya bien», finalizó.