López Obrador firma iniciativa para cancelar la Reforma Educativa

En su tercera conferencia de la semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Reforma Educativa va para atrás. El mandatario firmó frente a los medios de comunicación la iniciativa para cancelar la Reforma Educativa y sustituir el ordenamiento actual, en el que se establece que lo fundamental es el derecho a la educación gratuita y de calidad.

Con esto, dijo, jamás de va faltar el respeto a los maestros.

"La educación que no es un privilegio sino un derecho de todos: educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares", dijo en su conferencia matutina.

La iniciativa será presentada en la Cámara de Diputados.

Refirió que en para el nuevo plan educativo se van a destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, en particular en nivel medio superior y superior.

"En el periodo neoliberal una de las características fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión sino que las universidades no tenían presupuesto para cupo".

El presidente de México indicó que tenía que abandonar la conferencia por que tenía una llamada que recibir sin dar más detalles.