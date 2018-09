Enfrentamientos de izquierda se replicarán en los estados

Sinaloa.- El encuentro suscitado entre los diputados federales Gerardo Fernández Noroña, por el Partido del Trabajo (PT), y Porfirio Muñoz Ledo, integrante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), evidencia las claras diferencias que existen al interior de la coalición Juntos Haremos Historia.

También puedes leer: Pleito en Cámara de Diputados: Noroña confronta a Muñoz Ledo

Mientras que Fernández Noroña es parte de un ala contestataria y aguerrida, abundó el columnista Fernando Zepeda; por su parte, Muñoz Ledo, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, corresponde al grupo «conciliador y moderado» que trata de impulsar el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

También puedes leer: "La luna de miel tras el triunfo de AMLO se acabará pronto"

El analista político aceptó que el «lado suave de Morena» proviene de la primera crítica izquierdista al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas y Paco Ignacio Taibo II, por lo que Muñoz Ledo «tendrá que soportar los embates de Noroña». Igualmente, el escritor de En el blanco advirtió que en las entidades federativas habrán de replicarse estos enfrentamientos.

«En los estados se darán manifestaciones como esta, de los grupos extremos de Morena, que no transigen en nada, no negocian, son gente de choque y se replicará en todos los estados que ganaron mayoría en los Congresos y en los Ayuntamientos».

Por su parte, el investigador y docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) José Manuel Luque Rojas declaró que la diversidad de ideas «es positiva», contrario a lo que sucedía en los «tiempos absolutistas» del PRI, donde toda una bancada seguía una sola línea.

No obstante, los actores políticos seguirán fieles al proyecto de López Obrador, subrayó el profesor.

No veo una problemática como tal. Estamos impuestos a ver una disciplina férrea, como en el PRI, pero eso no es obligatorio y no debe replicarse en Morena, esto no significa que no sigan los mismos ideales, profundizó.