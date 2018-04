"Que Trump no maltrate a mexicanos", sentencia AMLO

México.- Tras ofrecer unidad ante amagos de Estados Unidos de militarizar la frontera, Andrés Manuel López Obrador pidió al Presidente Donald Trump no maltratar a los mexicanos.

"Nosotros le pedimos al Presidente Donald Trump, con todo respeto, que no maltrate a los mexicanos, no queremos racismo y discriminación, queremos respeto mutuo, no les vamos a faltar a ellos el respeto, pero México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero", advirtió.

Desde 'Mi Matamoros querido', como cantaba Rigo Tovar, volvimos a pedirle, con urbanidad política, a Donald Trump que no le falte el respeto a los mexicanos. pic.twitter.com/3M8mzT3dcH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de abril de 2018

En Matamoros, el candidato presidencial de Morena reconoció el posicionamiento del Presidente Enrique Peña Nieto contra la orden del republicano de enviar a la Guardia Nacional a la frontera.

"Ayer que por primera vez fijó postura con claridad Enrique Peña, lo secundamos; tenemos diferencias, pero en este asunto hay coincidencias; no vamos a dividirnos cuando hay una amenaza de un Gobierno extranjero. La Patria es primero", asentó durante un acto de campaña.

Insistió en que ambos países deben relacionarse cordialmente para impulsar el desarrollo mutuo.

"Ante las amenazas y ese memorándum que firmó Donald Trump de que va a mandar militares a la frontera, nosotros repetimos que queremos con el Gobierno de Estados una relación de amistad, de respeto mutuo, de cooperación para el desarrollo", describió.

Andrés Manuel López Obrad. Foto:Twitter

El abanderado ofreció que ningún estadounidense será maltratado en su sexenio, si gana la elección del 1 de julio.