"López Obrador ha enviado pésimos mensajes", acusa PAN

México.- La dirigencia nacional del PAN consideró que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado "pésimos mensajes políticos" en los últimos días.

En entrevista, el dirigente manifestó además estar "en contra" de los candidatos incluidos en las ternas para Fiscal General, Anticorrupción y Electoral.

"Son personas muy cercanas al Presidente electo, nosotros queremos una Fiscalía General autónoma, independiente y apartidista. Debería de salir de un proceso en donde podamos encontrar un perfil que represente verdaderamente autonomía e independencia y que garantice objetividad", señaló.

En relación con la ceremonia en que López Obrador recibió la constancia que lo acredita como Presidente electo -y a la que no asistió-, Zepeda aclaró que había tomado una decisión "personal" de no apersonarse.

No se mandó un mensaje de no estar presente. Se envió un representante, pero por un problema logístico no pudo entrar y entonces la silla quedó vacía, pero no fue la intención del PAN de dejar la silla vacía. Sí tomé una decisión personal de no asistir, comentó.