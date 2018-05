Ofrece AMLO mesa poselectoral para NAIM

Ciudad de México.- Frente a empresarios del sector turístico del País, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, ofreció abrir una mesa técnica de diálogo, en coordinación con el Presidente Enrique Peña Nieto, para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional que se construye en Texcoco.

Al participar en el 16 Foro Nacional de Turismo, el político tabasqueño respondió así a las inquietudes de los inversionistas, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se suspenda el proyecto.

"A los dos días de la elección, voy a tocar las puertas de Los Pinos, quiero hablar con el Presidente Peña Nieto y un tema que llevo para tratarle es el del Aeropuerto para que de inmediato se conformen los equipos para la revisión, el análisis de qué es lo que más conviene", afirmó.

Cuestionado por la ex Secretaria de Turismo, Silvia Hernández, quien fungió como moderadora, López Obrador lamentó que se plantee una visión maniquea sobre el tema, a pesar de que ha expresado su voluntad de debatir sobre la millonaria obra.

"Para empezar, nosotros no queremos cancelar la posibilidad de resolver el problema de la saturación del actual Aeropuerto. No es cancelar", dijo AMLO.

A pesar de que la Iniciativa Privada decidió cancelar una mesa inicialmente pactada para ese mismo asunto, el candidato se dijo abierto a hablar con los inversionistas e incluso adelantó que no se opondrá a una eventual concesión del proyecto.

No es cerrarnos, de ninguna manera, es buscar lo que más lo conviene a México, hablar con los empresarios. La verdad, ¿por qué no se concesiona? Yo no tendría ningún problema, aseveró.