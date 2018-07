Ven en Congreso riesgo en consulta ciudadana sobre NAIM

México.- Legisladores del PRD, el PAN y MC advierten riesgos en la consulta ciudadana planteada por Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

También puedes leer: Construcción del NAIM se definirá por consulta ciudadana

"El riesgo es que al tener la última palabra la población, se puede inclinar por algo que, seguramente, no va a generar empleos ni desarrollo", consideró el diputado perredista Rafael Hernández, quien encabeza la Comisión de Seguimiento al NAIM.

Foto: Reforma

También puedes leer: Protestan contra NAIM en oficina de AMLO

"De verdad espero que lo hagan con estudios en la mesa, estudios que establezcan las cuestiones económicas, cómo se va a mitigar la afectación ecológica, que hablen de la interconectividad".

Reforma publicó ayer la versión de Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT en la gestión de López Obrador, de que será una consulta ciudadana la que definirá el rumbo de la obra.

Foto: Reforma

"Me parece un desacierto grave el que en una obra de infraestructura, que se realiza con criterios técnicos y que está en proceso de construcción, sea la voz de los que no conocemos la que determine si sí es viable o si no lo es", reprochó el senador panista Héctor Larios.

La senadora Martha Tagle, de MC, consideró inviable la consulta en los términos planteados por Jiménez Espriú.

"En la ley no hay mecanismos para este tipo de consultas a nivel federal, sólo la que se da el día de las elecciones. Un asunto tan técnico no puede resolverse con una consulta popular", estimó.