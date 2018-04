Los ratas, al bote: Mario Zamora

Costa Rica, Culiacán.- Con voz ronca por su tendencia a hablar fuerte y de forma apasionada, Mario Zamora manifestó que es tiempo de que los servidores públicos que se enriquecen a costa del erario se vayan a la cárcel.

“Sé que muchos están enojados con los políticos por todo lo que ha pasado. A los malos políticos hay señalarlos, hay que denunciarlos, y si son ratas, que los metan al bote. Y yo hago el compromiso con ustedes de acompañarlos, de señalar juntos, y de castigar a quien haya que castigar”.

El candidato al Senado de la alianza PRI-Panal-Verde Ecologista se presentó esta mañana en Costa Rica para un encuentro con amigos del módulo de riego III-1. Ahí puntualizó que reconoce en los habitantes de esta sindicatura a gente de trabajo y decisiones.

”Desde chico visitaba en Semana Santa este lugar. Recuerdo que cuando salíamos a los canales había muchos caimanes. No se me olvida eso. Y debo reconocer que en mi caminar he conocido a mucha gente que trabaja fuerte aquí y tiene una característica: los hombres son muy hombres.

Ésa es la verdad. Y de ellos he aprendido que cuando dicen que sí, es sí. Eso es bien importante y es lo que quiero venir a comprometer con ustedes; a verlos los ojos y a dar la cara siempre”.

Una multitud asistió al encuentro para dar su respaldo absoluto a Zamora Gastélum y a su compañera en la boleta, Rosa Elena Millán. También a los candidatos a diputados federales Juan Ernesto Millán y Maru Medina.

ROSA ELENA: SOMOS GENTE COMO USTEDES

Contenta por estar en Costa Rica, una de las zonas donde comenzó su carrera en la función pública, Rosa Elena Millán señaló a los presentes que se identifica mucho con ellos.

“A Costa Rica le tengo un gran cariño desde hace muchos años, porque en 1995 me dieron oportunidad de ser su diputada local. Desde entonces a la fecha hemos hecho un trabajo por estar siempre presente por ustedes.

Mario Zamora y Rosa Elena Millán somos gente de bien, como ustedes. Hombres y mujeres de trabajo que estamos comprometidos a generar los conductos de desarrollo para ustedes”.

El anfitrión del evento fue Sergio Zambada, presidente del módulo de riego III-1, y como invitados especiales estuvieron Miguel Amador, presidente del PRI en Culiacán; Jesús Valdés, Carlos Montenegro, Faustino Hernández y Jesus Patrón Montalvo.