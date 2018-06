Sheinbaum abre debate capitalino con ataques a Barrales

Ciudad de México.- En su primera intervención en el debate capitalino, la candidata de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Claudia Sheinbaum, acusó que hubo compras a sobreprecio durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

"En 2015 se compraron 158 mil lámparas con 2 mil 6 millones de pesos, es decir 16 mil 456 pesos por lámpara. El precio de mercado fue de 11 mil 500 pesos. Se compraron 154 camiones de basura, con un costo de 2.5 millones de pesos cada uno, a pesar de que el valor comercial es de 1.5 millones de pesos.

"En 2016, se compraron 148 autobuses con 16.5% de sobre precio. En 2017, se compraron 10 mil chalecos, después del sismo del 19 de septiembre con 7.5 millones de pesos. El valor comercial era de la mitad. Y en 2018, de los 8 mil millones de pesos del Fondo de Reconstrucción se han desviado 3 mil millones para la campaña electoral de la candidata del Frente. En mi gobierno se va a acabar la corrupción", reclamó.

Tras la acusación, en la que la ex Delegada de Tlalpan no mostró documentos oficiales, Alejandra Barrales destacó que hace seis años integrantes de Morena calificaban a Miguel Ángel Mancera como la mejor opción.

"Todos los que hoy están en Morena fueron los que nos vinieron a decir que hace 6 años que el gobierno que hoy están criticando y el gobernante iba a ser el mejor. Ellos nos dijeron que el doctor Mancera iba a ser el mejor, igual que hoy están tratando de hacer creer que Sheinbaum puede ser la mejor gobernante.

"Pero lo que no dicen es que lo que ustedes tienen en contra del gobierno del doctor Mancera es coraje y venganza porque no aceptó tapar las corruptelas de la Línea 12, de los que están contigo y lo que mas les hizo enojar es que Mancera no estuvo dispuesto a mantenerlo porque no acepto quitarle el diezmo a los trabajadores, como lo hizo con Delfina en el Estado de México", respondió la candidata del Frente.