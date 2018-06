Llegada de sociedad civil y candidatos al último Debate

Culiacán, Sinaloa.- Antes de que los candidatos a la alcaldía de Culiacán iniciaran el último Debate de ideas, las figuras públicas hicieron presencia previo al evento.

Entre ellos llegaron Áaron Sánchez, columnista de periódico EL DEBATE, quien felicitó al medio de comunicación por colaborar a que la ciudadanía tenga mayor claridad con las propuestas de cada candidato.

Foto: EL DEBATE

Mencionó que la ciudad de Culiacán tiene una problemática muy fuerte y más que escuchar ataques se debería de atender las propuestas con claridad y puntualidad.

El dirigente del Partido Acción Nacional, Adolfo Beltrán Corrales, mencionó que era importante salir a votar para fortalecer la democracia, así como también mencionó la alianza que se hizo con el Partido Sinaloense, Movimiento Ciudadano y PRD que lleva por nombre "Frente por Sinaloa" donde se espera tener resultados excelentes, añadió que se esta trabajado para llegar al éxito este 1 de julio.

Candidatos

El primero en llegar fue el candidato del Partido Independiente de Sinaloa, Carlos Arturo García López, quien mencionó que durante su campaña la ciudadanía los ha recibido de la mejor manera y resaltó que su campaña no ha sido de despilfarros como la de sus contrincantes.

Carlos Arturo García López

Aseguró hacer un buen papel aunque su publicidad se halla destruido. Dijo que aunque la estructura del partido es pequeña ya se tenía casi cubierto el 100% de las casillas para vigilar el día de las votaciones.

El candidato Robespierre Lizárraga Otero muy contento dijo que con el debate la ciudadanía puede comparar los perfiles y las propuestas para que los cuidadanos se fortalezcan, mencionó que le gusta que se realice esta actividad porque le ha ido muy bien en los otros debates.

Robespierre Lizárraga Otero

Comentó que el día de mañana se llevará a cabo un evento de cierre de campaña en la Isla de Oraba a partir de las 18:30 horas.

Jesús Estrada Ferreiro de la coalición Juntos Haremos Historia, agradeció por la invitación y mencionó que ha sido una campaña muy intensa ya que el tiempo es muy poco para recorrer todo Culiacán.

Jesús Estrada Ferreiro

Comentó que ya se tiene la estructura lista aunque el INE les halla quitado el 10 % de la gente para utilizarla como reserva en caso de falta de directivos.

Mencionó no estar de acuerdo en que las personas queden inhabilitadas en caso de que la institución no las necesite, calificó el acto como una conducta abusiva, añadió que se presentó una queja pero no se ha tenido respuesta.

Por último el candidato Jesús Valdés Palazuelos, agradeció el espacio para difundir las propuestas de los candidatos. Mencionó que esta realizando 18 eventos diarios previo al cierre de campaña para plasmar seguir plasmando las ideas y hacer compromisos con los ciudadanos. Invitó a los ciudadanos a votar este próximo 1 de julio.

Jesús Valdés Palazuelos

En caso de ganar, Jesús Valdés reiteró el compromiso de mil calles pavimentadas, 300 parques, 200 rehabilitación de escuelas, el mejoramiento de recolección de basura, recapertación de la cuidad, entre otras propuestas para la seguridad y salud.