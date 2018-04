Debate de 7 candidatos a Jefe de Gobierno de la CDMX

Ciudad de México.- Este miércoles los siete candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sostienen su primer debate que inició a las 19:30 horas, que fue organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Los candidatos que debaten son Mikel Arriola del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Alejandra Barrales, Por la Ciudad de México al Frente (PRD-PAN-MC); Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Purificación Carpinteyro del Nueva Alianza (Panal); Lorena Osornio, Candidata Independiente; Marco Rascón del Partido Humanista y Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia.

Al iniciar el apartado “Inseguridad y Justicia”, Mikel Arriola aseguró que el 2017 es “el año más violento de la Ciudad de México” y en su intervención arremetió contra Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales.

Por su parte Mariana Boy externó que "somos rehenes de la delincuencia” y prometió que no escatimará para garantizar la seguridad de los capitalinos.

Por su parte, Purificación Carpinteyro pidió a “Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales que deberían pedir perdón a los ciudadanos" y aseguró que propone invertir en cámaras con reconocimiento facial para garantizar seguridad.

Alejandra Barrales se defendió de acusaciones de Mikel Arriola y dijo que “en mi gobierno, la seguridad será una prioridad” y se comprometió a colocar videovigilancia a todas las unidades del transporte público. Además propuso un combate frontal al narcotráfico.

Claudia Sheinbaum acusó a Mikel Arriola de desconocimiento del tema de seguridad y se quejó de la impunidad del sistema de justicia en el país, debido a que con el PRD se generó la corrupción y colusión por la falta de un control central de gobierno.

El tema de seguridad ha sido relevante en el debate, y Mariana Boy manifestó que los gobiernos actuales les han quedado a deber a la ciudadanía, y aseguró eu en sus primeros días de gobierno activará la alerta de género en la Ciudad de México.

Por su parte, Mikel Arriola propuso un millón de cámaras para toda la ciudad y la aplicación ciudadana para denunciar, así como reformará la Policía y el Ministerio Público, porque “tenemos que recuperar la inteligencia en la Ciudad de México”

Lorena Osornio lanzó la propuesta de que recurrirá a cámaras de ojo de pez para garantizar la seguridad en la capital del país.

Claudia Sheinbaum insistió en su intervención a que es importante el tema del control central, cámaras con conexión digital y más capacitación para los cuerpos policiacos.

Mariana Boy le dijo al resto de los candidatos que el 44 por cierto de los delitos menores ocurren en el transporte público; por ello insiste en colocar cámaras y policías dentro de todas las unidades del servicio.

En su intervención, Alejandra Barrales destacó que su propuesta se centra en cinco compromisos como policías encubiertos y bien capacitados, combate directo al narcotráfico y dignificar a los elementos de seguridad.

Marco Rascón con mayor moderación dijo que muchos de los delitos no se reportan en al ciudad y solamente con escuelas capacitación policial se podrá lograr un avance.

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia les dijo al resto de los participantes que la seguridad “no es un asunto de más policías, el problema es la capacidad de reacción”.

En su mensaje final, Lorena Osornio, Candidata Independiente dijo que era la oportunidad de tener un gobierno ciudadano.

Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuestionó a Claudia y Alejandra que los ciudadanos ya conocen. Por ello, insistió en "soy una persona honesta con una trayectoria limpia y de resultados”, porque la ciudad para ella no es un botín.

Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia prometió que va a ser una Jefa de Gobierno "modesta y honesta", y destacó que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aventaja con 22 puntos al resto de los aspirantes.

Purificación Carpinteyro del Nueva Alianza (Panal) afirmó que "ya basta de que te asalten y que no tengas chamba"; así como es la mejor opción como funcionaria porque "yo no tengo miedo a los poderosos", porque argumentó que no tiene jefe y puede hacer que las cosas sucedan.

Alejandra Barrales, Por la Ciudad de México al Frente (PRD-PAN-MC) pidió a los ciudadanos que revisen el comportamiento de las Sheinbaum y ella durante su desempeño profesional, porque ella asegura que está dispuesta a "morirse en la raya".

A "Claudia no deseo ser candidato y que la mandaron a ser candidata como parte de un proyecto", insistió.

Mikel Arriola del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que es la única opción para acabar con la corrupción de Morena y PRD; así como reducir los delitos al 50% en 4 años, ya que su persona salvó de la quiebra al IMSS durante su gestión.

Asimismo, propuso que va a bajar el tiempo de movilidad de las familias.

Para cerrar el primer debate, Marco Rascón del Partido Humanista se refirió a los enconos y disputas que se presenta en esta contienda electoral y concluyó con las palabras del poeta Efraín Huerta respecto al amor a la Ciudad de México.