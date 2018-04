¿Quién de los candidatos conectó mejor con la audiencia?

México.- El primer debate presidencial no solo permitió conocer algunas propuestas, sino también la imagen de los candidatos, que reveló detalles importantes: Andrés Manuel López Obrador tuvo un desenvolvimiento cuidado y moderado, pero conectado con su audiencia; Ricardo Anaya llegó muy preparado, pero no logró conexión debido a su discurso frío y distante; José Antonio Meade, con una buena apariencia, pero fue incongruente en sus ideas. Por el lado de los independientes, Margarita Zavala se mostró vacilante y sin fuerza; mientras que Jaime Rodríguez fue igualado y poco profesional en su desenvolvimiento, aunque con mucha fuerza y presencia, de acuerdo con el análisis de Coca Sevilla, consultora en imagen pública, directora y fundadora de la agencia de imagen Alter Ego.

La especialista en colorimetría indicó que desde los colores usados en el lugar, que denotaban cierta afabilidad y armonía, así como el nuevo formato del debate, fueron sorpresas con las referencias previas que se tenían de otros encuentros entre presidenciables: «Anteriormente era muy rígido y cuadrado, y en este caso fue mucho más dinámico, que se fuera rápido y más interesante. Lo que se debe analizar en este tipo de debates son: credibilidad, congruencia y conexión, y en estas tres premisas se basa el siguiente análisis», dijo.

Imagen especial

Los debates políticos han sido una plataforma para que los electores puedan confirmar o corroborar ciertas cuestiones y propuestas de los candidatos, pero también son una oportunidad para ver su desenvolvimiento y lo que proyectan, indicó la experta. De ahí que desde el arte del uso de la imagen pública, que no solamente se refiere a su apariencia física, sino que está construida por tres pilares muy importantes, que abarcan la apariencia, el comportamiento o desenvolvimiento y por supuesto sus habilidades de comunicación verbales y no verbales, ninguno de los cinco candidatos logró una armonía entre ellas, detalló Sevilla.

En general, uno de los puntos vitales para este tipo de eventos es manejar códigos de vestimenta de poder o formales. Coincido en que los cinco candidatos respetaron este tipo de códigos, señaló.

Es decir, uso de colores oscuros, camisa blanca y corbata, en el caso de los caballeros.

APUESTA A LA EMOCIÓN. JAIME RODRÍGUEZ EL BRONCO

El candidato independiente llegó al debate de último momento, luego de una controversial recolección de firmas cuestionada por el INE, mientras el Tribunal Electoral le autorizó la candidatura. El Bronco usó traje oscuro, camisa blanca y corbata lila, lo que para Coca Sevilla fue un excelente contraste de color que le favoreció. El color morado lo impuso el INE a los candidatos independientes. Sevilla explicó que ante las cámaras se vio pulcro y tuvo detalles, por ejemplo una pulsera que colgaba de su manga. «Cosa que lo pone en códigos mucho más casuales, que rompen de alguna manera con la formalidad». Destacó que desde el inicio del debate comenzó apelando a las emociones de la gente con su discurso: «Hablando de cuestiones como la muerte de su hijo, que su mamá no sabe leer ni escribir, ese tipo de cuestiones que buscan, definitivamente, esa era su intención, esa conexión con algunas personas», expuso.

Jaime Rodríguez. Foto: AP

Usó términos como fregamos, ni qué decir de la parte de «mochar la mano» o la expresión es usted un marrullero, destacó la experta, por lo que su leguaje no fue profesional para un debate de este tipo, opinó.

«Siento que exageró, y en términos de sus habilidades de comunicación, tiene una voz fuerte, firme, un tono de voz alto, se le entiende perfectamente, se le entiende muy bien. Hubo un detalle: el que tuviera en su podio su WhatsApp intentando hacer una promoción de su marca personal, esta cuestión fue algo que llamó la atención», destacó, y pese a lograr conectar con esa forma de hablar con ciertos púbicos, Sevilla fue contundente al mencionar que le tenía que haber apostado a algo más profesional porque no proyectó esa parte. Aunque esta fue su manera de tratar de conectar con el público, una estrategia que manejó desde su candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

TEMPERAMENTO CONTROLADO. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El puntero en todas las encuestas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, también cumplió con el traje oscuro, camisa blanca y una corbata roja. En palabras de la experta en imagen, si bien señala que se vio un tanto anticuado, su corbata roja fue acorde al color del partido.

Pese a que el rojo es el color tradicional del PRI, en el caso de López Obrador, que lució corbata roja, Sevilla mencionó que estaba más roja la usada por el tabasqueño; mientras que la del candidato del PRI, José Antonio Meade, la uso en una tonalidad más hacia el color vino: «Creo que ahí pudo haber sido a la inversa porque el rojo como el que llevaba López Obrador era un rojo más alusivo al típico color del PRI, en el caso de Morena, estamos hablando que es un color guinda, un color rojo mucho más quemado, entonces ciertamente yo habría invertido los colores. Sin embargo, en términos de lo que es la colorimetría; es decir, son los colores que favorecen a las personas, tanto a Meade como a López Obrador son colores que estéticamente les favorecen», explicó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: AP

«Definitivamente, en cuestión de cuidados de higiene personal, luce mucho más pulcro que otras ocasiones, el cabello más moldeado mucho más controlado, antes tenía un gallito que siempre se le asomaba. Se nota que le han matizado el cabello, ya no se le ve de ese color tan raro que antes tenía», destacó.

Según lo dicho por Sevilla, López Obrador mostró ante el ataque frontal un cambio: dentro de lo visceral y explosivo que siempre ha sido el tabasqueño, en esta ocasión se comportó muy moderado, controlado y aprendió a hacer frente a este tipo de ataques.

Otra de las cuestiones que han caracterizado al morenista son sus muletillas al hablar, como el este, que mencionó en algunas ocasiones, expresó Coca, y en cuestión de sus habilidades de comunicación explicó que se notó que es una persona que ha estudiado mucho su discurso evasivo; y en otros decidiendo definitivamente no contestar para no perder minutos.

LA RISA BURLONA. RICARDO ANAYA

Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por México al Frente, ante los ojos de la experta llegó al debate mostrándose seguro, con más evidencias y pruebas.

En el manejo del tiempo, lo calificó de excelente, pero en cuestión de su apariencia, Sevilla lo observó como una persona muy delgada, frágil, «demasiado fino», dijo.

Para la asesora de imagen, la corbata usada por Anaya fue un desacierto, pues este tipo de accesorio tan delgado lo hizo ver aún más frágil.

«A diferencia de un Bronco que se le ve fuerte, que se le ve brioso, que se le ve con mucha presencia, por otro lado Anaya es un tipo rubio, muy claro de piel, muy claro de ojos, que la decisión de haber elegido esa corbata fue totalmente errónea porque era una corbata muy oscura, lo que generaba que la expresión de Anaya fuera muy apagada, que se viera sin ningún contraste y sumamente pálido», opinó.

Ricardo Anaya. Foto: AP

A Anaya Cortés se le vio cansado, además de que sus ojos son muy pequeños, con párpados caídos y que además pareció tener problemas para enfocarse, definitivamente lucía en algunos momentos titubeante, señaló Sevilla.

La expresión facial de Ricardo Anaya fue rígida, pareció que recitaba lo que decía: «Cuando no estaba participando, tenía casi siempre una sonrisa burlona en la que parecía que nada más estaba esperando el momento para poder contestar, de acuerdo con lo que había planeado», comentó.

Por lo tanto, en el caso de Anaya Cortés, con todo y que se notó que es una persona que estaba muy bien preparada, con un excelente manejo del tiempo, que llevaba muy buenos argumentos, para Sevilla se quedó corto en la parte emocional, con lo cual no logró conectar con sus audiencias, dijo la experta: «Siento más bien que su discurso es frío, lleno de evidencias, de números, de fechas, de datos de esta naturaleza, pero sí falta que apele mucho más a las emociones del público», advirtió.

LA VIEJA ESCUELA. JOSÉ ANTONIO MEADE

El candidato aclaró durante el debate que el PRI lo eligió por ser un ciudadano honesto y sin partido. En cuestión de su apariencia, demostró verse como una persona impecable, su traje azul marino ajustado correctamente, con camisa blanca perfecta, la corbata roja excelente, el cabello muy bien, calificó la experta: «Se ve una persona pulcra, cuidada en su imagen, en su persona, lo que sí hay que destacar es que sabemos que tiene el problema de vitiligo, y algo que sí le aplaudo es que su maquillaje fue bastante natural, le alcanzabas a ver el vitiligo, pero tampoco se volvió un distractor en su comunicación», dijo.

Para Sevilla, el hecho de que se pueda notar que tiene esta enfermedad también hace que mantenga su esencia: «Si se afrenta de esto, y que tampoco exagere como sucedió en otras fotografías que he visto de él en espectaculares, como en Oaxaca, había algunos en los que estaba completamente maquillado, entonces yo sí aplaudo que para este debate su maquillaje haya sido moderado, no distrajo, pero tampoco ocultó al 100 por ciento su problema», destacó.

José Antonio Meade. Foto: AP

El desenvolvimiento de Meade le pareció que denotó que fue uno de los candidatos más nerviosos, menos convincentes: «A mí me decepcionó bastante porque es un hombre muy preparado con carrera política, todo el tiempo estaba con la pluma en la mano, estaba leyendo sus apuntes, no tenía fuerza en su voz, no tenía la energía, no tenía dinamismo, no había conexión, en resumen: su proyección para mí fue completamente apagada», detalló.

Además, el candidato del PRI repitió su nombre constantemente, como queriendo autorreforzar su imagen e identidad, lo que resultó desafortunado, de acuerdo con Sevilla, pues, además, en ningún momento, ni cuando atacaba ni cuando afirmaba que iba a ganar, se le creyó, destacó.

«De los cinco, es de los peores en cuanto a su desenvolvimiento y proyección», afirmó.

SOBREENTRENAMIENTO. MARGARITA ZAVALA

La única candidata mujer y además primera en hacerlo de manera independiente, Margarita Zavala, tuvo problemas desde que llegó al debate, comentó Coca: «Su forma de caminar, iba brincando, lo más seguro es que no sabe caminar con tacones, y ahí sí le hubiera recomendado zapatos más bajos o algo que la hiciera sentir más cómoda, más segura, porque desde su forma de caminar le faltaba muchísima fuerza», afirmó.

La experta señaló que Zavala es una persona de estilo natural; es decir, de poco maquillaje, no es tan ordenada en su cabello en general, se le vio llegar con un rebozo, es desgarbada, lo que significa naturalidad en su desenvolvimiento y en su estilo al vestir, comentó. Sin embargo, para este debate recurrió a algunos códigos de formalidad que, desde el punto de vista de Sevilla, su equipo de asesores pudo haberle sacado más partido.

Margarita Zavala. Foto Agencia Reforma

Pese a la naturalidad en su desenvolvimiento, la experta percibió muy nerviosa a la candidata, titubeando en muchos momentos, le faltó mayor elocuencia, fluidez, en momentos con una mala dicción: «En la parte de oratoria sí le urge un curso de esta naturaleza y considero que en sus ademanes o en las posturas que tomaba estaba sobreentrenada, de pronto era mucho, usaba las manos, pero distraían bastante, señalando mucho a la cámara, y eran movimientos un tanto agitados», lo que, en conclusión, dejó a la candidata con una percepción de haber estado muy nerviosa, sobreentrenada, sin proyectar convicción en sus palabras.

«Me llamó mucho la atención que arrancó el debate y fue la que más tiempo tomó para poder hacer uso de la palabra, entonces, en ese sentido, me parece que su proyección fue de inseguridad y de mucha falta de convicción», destacó.