PRD asegura que Ricardo Anaya sube en encuestas tras debate

Ciudad de México.- Líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmaron que, con los resultados del debate presidencial, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, sube en las encuestas y ganará la Presidencia.

Ángel Ávila Romero, secretario general del sol azteca, resaltó que la disputa por la Presidencia será entre Anaya y Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Anaya. Foto Agencia Reforma

"En el PRD celebramos y destacamos que Ricardo Anaya va subiendo en las encuestas, que la elección es de dos personajes, de dos proyectos: el proyecto que representa Ricardo Anaya, que es un proyecto de futuro, con propuestas e ideas claras en temas de combate a la corrupción, combate a la pobreza, inseguridad.

El otro proyecto es el que representa Andrés Manuel López Obrador, que es un proyecto que va al pasado y es un proyecto de contradicciones.

En conferencia de prensa, el dirigente calificó como "mediocre" el desempeño de José Antonio Meade en el debate.

"Ni siquiera fue capaz de contestar si el Gobierno de Enrique Peña Nieto había sido un Gobierno honesto y evidentemente no los es. El tema de la casa blanca, el tema de la estafa maestra y varios temas de corrupción en este sexenio como el tema del socavón", enfatizó.

Ávila Romero expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se está desfondando y en las encuestas sigue cayendo.

"Nosotros desde el PRD vamos a seguir llamando a las y los ciudadanos independientes que aún no han definido su elección, aquellos militantes de otros partidos políticos que no están claros y no les alcanzará con su propio candidato, a que puedan ver en Ricardo Anaya a la única opción de futuro, de cara al País", opinó.

Adelantó que el sol azteca espera con ansias los otros dos debates, donde, consideró, se definirá el voto de los ciudadanos.

En la conferencia estuvieron Arturo Prida, presidente del consejo nacional; Estephany Santiago, secretaria de comunicación, Eloí Vázquez, subsecretario de comunicación; Iván Araujo, secretario de enlace con gobiernos estatales; Vladimir Aguilar, secretario de operación política, e Irán Moreno, secretario de asunto internacionales.