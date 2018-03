Debe Meade explicar complicidad con César Duarte: Anaya 

Guadalajara, Jalisco.-El candidato de la coalición PAN-PRD-MC a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, llamó este viernes a que el abanderado del PRI-Panal-PVEM, José Antonio Meade, explique por qué la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dependía de la Secretaría de Hacienda en su gestión, perdonó a César Duarte, investigado por lavado de dinero.



De acuerdo con el oficio 110/F/A/621/2017, en febrero de 2017 la UIF comunicó a la PGR que no presentaría una denuncia en contra el ex Mandatario de Chihuahua, César Duarte, porque no halló indicios de que su dinero tuviera un origen ilícito.

Ricardo Anaya participó en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción. Foto: Twitter



Me parece verdaderamente grave el que hayan ocultado el que se había exonerado a César Duarte, el ex Gobernador de Chihuahua, cuando José Antonio Meade era el Secretario de Hacienda y por lo tanto, tenía a su cargo la Unidad de Inteligencia Financiera.

José Antonio Meade. Foto: archivo/EL DEBATE

"Me parece que le debe una explicación muy seria al pueblo de México", señaló Anaya en el marco del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, que se realiza en la Expo Guadalajara.



Este caso es una muestra de la red de corrupción en la que se ve la complicidad del PRI y de su actual candidato a la Presidencia de la República, señaló.



Poco a poco se va revelando lo que hay detrás de todos estos problemas de corrupción, en donde cada vez queda más clara la complicidad del PRI, de su candidato, con todos estos entramados de corrupción, añadió.





Duarte fue investigado por adquirir con dinero supuestamente ilícito el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.