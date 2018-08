Defiende Emilio Gamboa gestión de Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.-En una ceremonia que sonó a despedida, el todavía senador priista Emilio Gamboa Patrón defendió al Presidente Enrique Peña Nieto.

Antes de que un grupo de senadoras le cantara de manera anticipada Las Mañanitas, el legislador yucateco reveló haberle dicho al Mandatario que la gente en la calle hablaba muy mal de él y que éste le dijo que no había llegado a buscar popularidad.





Al tomar la palabra en la presentación de un libro de la senadora Diva Gastélum, Gamboa afirmó estar convencido que la sociedad mexicana le hará justicia un día a Peña Nieto.

Lo digo con enorme convicción: en el Congreso pudimos lograr 14 reformas estructurales que van a cambiar a México, que los grandes beneficiados serán sus hijos. El tiempo lo juzgará: no somos nosotros nadie para decir si hizo bien, lo que sí les puedo decir es que el voto consciente de la gran mayoría del Senado fue a favor de esas 14 reformas estructurales, señaló.

Tengo el privilegio de platicar con el Presidente, y le decía, 'señor Presidente, la gente está hablando muy mal de usted' Y me decía: 'Emilio, ese es el costo de transformar un país, yo no vine a administrar México, vine a transformar México, y si ese es el costo, quien va a ganar mañana será México, y yo no tengo por qué pelear mi popularidad contra el destino y el desarrollo de este gran país.