Nuevo aeropuerto no debe ser objeto de mesas de análisis: Meade

México.- El candidato de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, criticó el pacto de Andrés Manuel López Obrador de debatir con empresarios la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En conferencia de prensa, advirtió que no debe ser en mesas de diálogo que se decida el futuro de este proyecto.

Comentó que aunque se le ha notificado sobre este diálogo, la propuesta no comulga con su ideología ni la opinión del partido.

"Al término de mi participación se hizo extensiva esta convocatoria, pero lo que nosotros pensamos es que el Estado de Derecho no se discute, el Estado de Derecho implica el cumplimiento de los contratos", opinó.

"No pensamos que la ley sea objeto ni de mesas de debate, de reflexión, ni de mesas de reflexión en México. Los contratos se observan y los proyectos de infraestructura se van a desahogar en sus términos".

Sin embargo, Meade se dijo a favor de la revisión de los contratos del NAIM.

El Nuevo Aeropuerto es necesario y urgente, oponerse es un capricho. Apoyo totalmente su construcción. Su cancelación sería irresponsable y afectaría el desarrollo de nuestro país. México merece empleos, inversiones y competitividad.

"Si bien estamos absolutamente convencidos de la transparencia de la rendición de cuentas (...) absolutamente todo lo que se ha gestionado se revise para estar ciertos de que siempre se observó la ley", apuntó.

Implica el desahogo además de obras de infraestructura que son vitales y fundamentales.

Asegura que posturas ya han sido expuestas

"Eso pone a mi juicio de relieve la diferencia clara entre las diferentes posiciones: una posición a favor del Estado de Derecho y otra en contra; una posición a favor del futuro y otra en contra; una posición a favor de la conectividad y de la competitividad y la otra en contra", expuso.

Quieren distraer y confundir

Por otro lado, Meade señaló que no debe ser él, sino el panista Ricardo Anaya quien debe explicar señalamientos como el de estar ligado a empresas fantasma.

Aseveró que las acusaciones de desvíos y exoneración a presuntos delincuentes tienen la intención de engañar a la población.

No se vale en esta contienda pretender distraer y pretender confundir, dijo.

"Aquí vale la pena no caer de nuevo en distracciones, la única gente que está directamente imputada de transaccionar con empresas fantasmas es Ricardo Anaya".

El abanderado de la coalición Todos por México reiteró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tenia facultades para exonerar al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Es un dictamen que ahora están en una instancia técnica, no prejuzga, que no califica y que no está en sus manos perdonar o no a nadie, comentó.

"Nosotros hemos insistido en que en todos los casos en donde haya cualquier duda de evasión a la ley, la Procuraduría actúe, actúe y deslinde no importa de quién se trate, no importa de la empatía que se trate y no importa la circunstancia de que se trate".