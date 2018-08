Descarta Alfaro encontronazos con AMLO 

GUADALAJARA, Jalisco.-El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no tendrá encontronazo alguno con Andrés Manuel López Obrador y aclaró que son más las coincidencias que las diferencias que tiene con el próximo Presidente de México.

Con distintos actores políticos del grupo de confianza y cercano a Andrés Manuel nosotros mantenemos comunicación, les tenemos respeto, tengo una relación, insisto, de amistad, señaló Alfaro luego de reunirse con el Gobernador Aristóteles Sandoval.



No va haber los encontronazos que algunos imaginan. Es normal que con el Presidente de México un Gobernador pueda tener una diferencia de enfoque respecto a un tema y eso no hace que estemos ni confrontados ni peleados, no será de mi parte ese el ánimo.