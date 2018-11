Desea AMLO que Jeremy Corbyn sea Ministro de Reino Unido

México.- El líder del Movimiento Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, completó este viernes el cónclave de amigos del próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lo acompañan en su rancho de Palenque, Chiapas.

Junto con él también están Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y el trovador cubano Silvio Rodríguez.

"Son nuestros invitados para mañana, y desde la víspera han estado aquí Miguel Ángel Revilla con Silvio. Corbyn está llegando. Somos hispanos, pero también tenemos buenas relaciones con todos los pueblos y con todas las naciones del mundo, y, en especial, tenemos una muy buena relación con todos los movimientos progresistas del planeta.

Ahora nos acompañó Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista. Ya estamos por llegar a la Ciudad de México. https://t.co/KsW3D2dpgv — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 30 de noviembre de 2018

"Tenemos muy buena relación con el Movimiento Laborista del Reino Unido, nos identificamos porque los gobiernos progresistas, los gobiernos democráticos, respetan a los migrantes, respetan el derecho que tenemos todos los seres humanos a buscarnos la vida, eso es el principal de los derechos humanos", planteó López Obrador, quien mañana asume la Presidencia de México.

En su mensaje, deseó que Corbyn pueda ser electo por los británicos como Primer Ministro del Reino Unido. Aunque las próximas elecciones en ese país están previstas hasta el 2022, existe la posibilidad de que haya elecciones anticipadas.

"Ahora van a tener los ingleses la oportunidad, espero yo, lo deseo, con todo mi corazón, con toda mi alma, que tengan a un Primer Ministro como Corbyn".

"No sé cómo estén las leyes, todavía no soy formalmente Presidente de México, hasta mañana voy a ser Presidente consititucional, por eso me atrevo a decir estas cosas. Ya a partir de mañana tengo que autolimitarme, pero ahora digo lo que pienso y siempre he dicho lo que pienso", expresó el tabasqueño.

Incluso el español Revilla manifestó que en esta reunión se han comprometido a acompañar a Corbyn en caso de que asuma las riendas del Reino Unido.

"Ha sido un placer convivir aquí, en esta Chingada, con estas personas. A partir de ahora yo creo que nos unirá una amistad permanente, y hemos hecho un compromiso estos cuatro, si ocurre, que ocurrirá, estaremos en el Reino Unido", aseguró.