Desecha INE queja por caso Anaya-Barreiro

México.- Con la oposición de dos consejeros electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó una queja en donde se pedía indagar un posible financiamiento a la campaña presidencial de Ricardo Anaya por parte del empresario queretano Manuel Barreiro.

También puedes leer: "Hay traidores dentro del PAN", acusa Damián Zepeda

Tanto Barreiro como Anaya fueron implicados, durante las pasadas campañas electorales, en un presunto caso de lavado de dinero llevado a cabo a través de la compra y venta de una nave industrial de 54 millones de pesos.

También puedes leer: Señalan a Anaya por el mayor fracaso del PAN

El INE, por mayoría de votos, decidió desechar la queja, la cual fue promovida por Morena, debido a que como prueba sólo se presentaban notas periodísticas.

No obstante, los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña se opusieron a esa decisión, con el argumento de que el Instituto sí debió investigar el caso.

San Martín argumentó que, aunque sí hubo un uso indebido de las instituciones para golpear a Anaya con el caso Barreiro, eso no significa que no se le hayan atribuido hechos falsos o verdaderos.

Foto: @INEMexico

Por lo tanto, consideró que el INE, en vez de batear la queja, debió abrir una investigación exhaustiva para conocer con certeza si hubo financiamiento o no de Barreiro a la campaña del panista.

"No me pasa inadvertido que fue el caso por el que hubo un uso indebido de las instituciones del Estado mexicano, no me pasa nada de esto de noche, pero todas esas cosas no implican en sí mismo que sean falsos los hechos", sostuvo la consejera.

"Tampoco implica que sean verdaderos, pero precisamente, si se hacen del conocimiento de esta autoridad, esta autoridad está obligada a investigarlos para determinar si son falsos o son verdaderos".

Aquí mi respuesta a los nuevos ataques del Gobierno en mi contra. Les pido que me ayuden a difundirla.https://t.co/eZtVZtjV2a — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 8 de junio de 2018

San Martín agregó que el que las únicas pruebas aportadas por Morena fueran notas periodísticas, eso no eximía a la autoridad electoral de realizar las investigaciones correspondientes.

"La obligación de esta autoridad es investigarlos, ¿por qué el propio partido no nos podría dar más elementos? Porque el partido no es quien puede superar secretos, nosotros sí, quienes podemos realizar la investigación somos nosotros", apuntó.